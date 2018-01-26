مساهل يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة المختصة للاتحاد الافريقي حول جنوب السودان

اديس ابابا - شارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة باديس ابابا في الاجتماع الوزاري للجنة المختصة للاتحاد الافريقي حول جنوب السودان, و هذا على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وضم هذا الاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لكل من جنوب افريقيا و نيجيريا و رواندا و إثيوبيا.

وخلال هذا الاجتماع الذي يعقد في سياق متميز بانتشار اللاإستقرار في جنوب السودان, قدم الممثل السامي للاتحاد الافريقي من اجل جنوب السودان الرئيس المالي السابق الفا عمر كوناري, عرضا حول الوضع في هذا البلد و حول المخططات السياسية و الامنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإنسانية.

ويجدر التذكير ان اطراف النزاع في جنوب السودان قد وقعت يوم 21 ديسمبر الماضي باديس ابابا على اتفاق لوقف اطلاق النار. و حسب آلية مراقبة وقف إطلاق النار و التعديلات الانتقالية التي وضعت في إطار وساطة السلطة الحكومية المشتركة من اجل التنمية و قد عرف هذا الاتفاق عدة انتهاكات.

وأعرب وزراء الشؤون الخارجية عن مساندتهم للسلطة الحكومية المشتركة من اجل التنمية, مجددين تأكيد تمسكهم باستقرار جنوب السودان و باحترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف في إطار مسار السلم في هذا البلد.

وفي هذا الشأن دعا الوزراء الأطراف الى احترام الالتزامات التي اتخذوها في اطار هذه الاتفاقات و وضع المصلحة العليا لبلدهم فوق كل اعتبار, مع تفضيل طريقي الحوار و المصالحة.