مساهل: على الماليين تبني مسار تنفيذ اتفاق الجزائر

باريس - صرح وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل , اليوم الجمعة أنه يتعين على الماليين تبني مسار تنفيذ اتفاق الجزائر، مبرزا أن الجزائر قد بذلت جهودا "كبيرة" في هذا المسار.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حديث خص به راديو فرنسا الدولية الملتقطة بباريس قائلا "بذلنا الكثير في المسار الذي أفضى إلى اتفاقات الجزائر. نحن نعتقد و سنتتمر في ذلك مثلما هو الشأن بالنسبة لليبيا, أن المشكل يخص قبل كل شيء الماليين أي كل الأطراف الموقعة, و يجب على الماليين تبني مسار تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها", مشيرا الى أن الماليين "يستطيعون ذلك".

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وفي تصريح أدلى به على هامش اجتماع وزراء الاتحاد الافريقية بأديس ابابا, أعرب السيد مساهل عن "قناعته" أنه في حال تكفل "حقيقي" بالمسار "دون تدخل" سنكون بذلك قد قطعنا أشواطا كبيرة نحو عودة السلم و الاستقرار و الحفاظ على وحدة و سيادة هذا البلد المجاور الذي نتشارك معه الكثير من الأمور".

وأضاف الوزير يقول "إذا كانت هناك ارادة مشتركة للمضي بالأمور قدما, فليكن ذلك, و نحن نعمل على تحقيق ذلك", مؤكدا أن كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر فهو "مرحب به".

واسترسل رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "يواجه مالي اليوم عدة تحديات أمنية و تنموية. هناك استحقاقات وطنية. اعتقد أنه ان كان هناك أشخاص يسعون إلى لم الشمل فهذا امر جيد لمالي".

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وردا على سؤال حول الارهاب المالي اياد أغ غالي, اكد وزير الشؤون الخارجية أن هذا الأخير قد وضع في "القائمة السوداء" من طرف الأمم المتحدة و أن الجزائر التي تنفذ قرارات المنظمة الأممية تحارب هؤلاء الأشخاص, مضيفا أن اياد أغ غالي هو حليف الإرهابي بلمخطار و للأخرين حين تم اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمنطقة غاو.

وفي السياق ذاته أشار الوزير أنه "هناك الكثير من الأمور تقال حول اياد وحول المصالح التي تربطها علاقات به".