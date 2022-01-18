أويحيى يحل باديس ابابا لتمثيل الرئيس بوتفليقة في القمة ال30 للاتحاد الافريقي

اديس ابابا - حل الوزير الأول، أحمد أويحيى بعد ظهر اليوم الجمعة باديس ابابا لتمثيل رئيس الجمهوريةي السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة العادية ال30 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي الأحد و الاثنين بالعاصمة الاثيوبية.

يترأس السيد أويحيى الوفد الجزائري في أشغال ندوة رؤساء الدول و الحكومات الافريقية التي تنظم تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل أفريقيا".

وسيكون للوزير الأول -على هامش هذه القمة- أجندة مكثفة تتضمن عرض الجزائر لتقرير حول مكافحة الارهاب و التطرف العنيف في افريقيا والوقاية منهما و ذلك في إطار المهمة الموكلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي عيّن من قبل نظرائه سنة 2017 منسقا للاتحاد الافريقي في مكافحة الارهاب و التطرف العنيف في افريقيا و الوقاية منهما.

سيجري السيد أويحيى كذلك لقاءات مع رؤساء الدول و حكومات البلدان الافريقية وسيشارك في مختلف الاجتماعات المندرجة في إطار قمة الاتحاد الافريقي.

وفضلا عن دراسة الموضوع الرئيسي المتعلق بمكافحة الفسادي ستتناول قمة الاتحاد الافريقي مجموعة من المسائل الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد لاسيما وضع السلام والأمن في افريقيا و تطبيق أجندة 2063 و إصلاح الاتحاد و إصلاح مجلس الأمن وكذا منطقة التبادل الحر القارية.

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وموازاة بالمسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، سيقوم رؤساء الدول و الحكومات الافريقية لاسيما بتعيين رئيس جديد للمنظمة القارية و كذا كافة مسؤولي لجان المنظمة.

يرافق السيد أويحيى كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزيرة التضامن والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية.

يتواجد السيد مساهل منذ بضعة أيام بالعاصمة الاثيوبية لترأس الوفد الجزائري في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التحضيرية لقمة الاتحاد الافريقي في حين أن السيدة الدالية ستمثل الجزائر في أشغال الدورة ال20 للجمعية العامة العادية لمنظمة السيدات الأولى لإفريقيا لمكافحة السيدا المقررة من 25 الى 29 يناير الجاري بأديس أبابا (اثيوبيا).