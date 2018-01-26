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العثور على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة  

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
العثور على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة  

الجزائر - عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ي ومخزنين وكمية من الذخيرة على الشريط الحدودي بتندوف الناحية العسكرية الثالثة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع  الوطني. 

وأكد ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدودي وإثر دورية على  الشريط الحدودي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة عثرت مفرزة للجيش الوطني  الشعبي اليوم الجمعة على مسدسين رشاشين من نوع  كلاشنيكوفي ومخزنين وكمية من الذخيرة. 

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع وجهاز كشف عن  المعادن  وكميات معتبرة من الوقود الموجهة للتهريب تقدر بـ 41910 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة  وتبسة والطارف وسوق أهراس  بالناحية العسكرية الخامسة -حسب ذات المصدر-.

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أضاف نفس البيان أنه تم حجز 384  وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة  بالناحية العسكرية الرابعة وضبط 40 كيلوغرام من الكيف المعالج من طرف حراس السواحل  بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية .

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  من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 18 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار والأغواط  وغرداية فيما أحبط حراس السواحل بعين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية محاولة هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

آخر تعديل على الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:44
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العثور على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة  
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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