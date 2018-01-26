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أويحيى بأديس أبابا, ليمثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي واجتماعات افريقية أخرى 

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
أويحيى بأديس أبابا, ليمثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي واجتماعات افريقية أخرى 

الجزائر - غادر الوزير الأول , السيد أحمد أويحيى, اليوم الجمعة الجزائر, متوجها إلى أديس أبابا, للمشاركة, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, في القمة ال30 للاتحاد الافريقي واجتماعات افريقية أخرى, حسب ما ذكره بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في نص البيان أن "الوزير الأول, السيد أحمد أويحيى, غادر اليوم, الجزائر متوجها إلى أديس أبابا, ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في مختلف الاجتماعات الافريقية التي ستعقد بالعاصمة الاثيوبية من 27 إلى 29 جانفي الجاري".

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات تتمثل في "الدورة 26 للمنتدى الافريقي للتقييم من طرف النظراء, الدورة 36 للجنة التوجيه للنيباد, قمة مجلس الأمن والسلم و القمة ال30 للاتحاد الافريقي". 

ويرافق الوزير الأول, وزير الشؤون الخارجية, السيد عبد القادر مساهل, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 17:44
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أويحيى بأديس أبابا, ليمثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي واجتماعات افريقية أخرى 
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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