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الاتحاد الإفريقي: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا  

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الاتحاد الإفريقي: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا  

اديس ابابا - أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس باديس ابابا أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا و ذلك بمناسبة القمة ال30 لرؤساء الدول  والحكومات المزمع تنظيمها باديس ابابا يومي 28 و 29 يناير 2018.

وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة، أن " الجزائر ستعرض هذا التقرير  في اطار العهدة التي أوكلت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه  نظراءه في سنة 2017 كمنسق للاتحاد الافريقي في مجال الوقاية من الارهاب و التطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا".

كما يندرج هذا التقرير ضمن أهم النشاطات المتضمنة في أشغال القمة ال30  لرؤساء الدول و الحكومات.

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يذكر أن تعيين رئيس الدولة لهذه المهمة قد تم عرفانا و تكريما له على التزامه الشخصي و المتجدد في مجال مكافحة الارهاب الدولي و كذا لمساهمة  الجزائر المعتبرة و الفعلية في التجنيد الدولي حول مكافحة هذه الآفة.

في ذات الإطار و تمهيدا لقمة رؤساء الدول و الحكومات، سيعقد مجلس السلم و  الامن للاتحاد الافريقي اجتماعه العادي الذي سيترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدراسة الاستراتيجية الافريقية لمكافحة ظاهرة الارهاب و التطرف العنيف.

كما سيسبق قمة رؤساء الدول انعقاد اجتماع لجنة ال10 حول اصلاح مجلس الأمن  و كذا مناقشة تقرير مجلس السلم و الأمن حول تسوية النزاعات في افريقيا.

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ومن المقرر أيضا عقد قمة أخرى رفيعة المستوى حول ليبيا تحت اشراف  الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-انغيسو اضافة الى قمة لجنة التفكير حول افريقيا في  آفاق 2063 .

تجدر الإشارة الى ان قمة هذه السنة ستعقد تحت شعار "نجاح مكافحة الفساد:  طريق مستدام من أجل تحول افريقيا".  

في هذا الصدد، اعتبر السيد مساهل أن افريقيا مطالبة بالتزود بقدرات من أجل ضمان تنميتها في ظل الهدوء من خلال مكافحة الفساد.

آخر تعديل على الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 17:30
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الاتحاد الإفريقي: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا  
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 17:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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