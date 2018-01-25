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الطور الابتدائي "لا يتطلب توظيف أساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية"

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
الطور الابتدائي &quot;لا يتطلب توظيف أساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية&quot;
صورة واج

الجزائر - أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الطور الابتدائي لا يتطلب توظيف أساتذة  متخصصين في التربية البدنية والرياضية, مبرزة أن الأمر يتعلق بمعايير بيداغوجية محضة.  

وقالت السيدة بن غبريت في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال  جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن عدم توظيف  أساتذة متخصصين لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي  مرتبط ب"جوانب بيداغوجية محضة تتعلق أساسا بطبيعة هذا المستوى التعليمي, حيث  يتولى الأستاذ الموحد تدريس كل الأنشطة ما عدا اللغة الفرنسة".

وأشارت في هذا الشأن إلى أن هذا النظام الذي تبنته الجزائر "معمول به في بلدان أوربية مثل ألمانيا وفرنسا وإيرلندا", مشيرة الى أن الهدف من ممارسة  نشاط التربية البدنية في الطور الابتدائي يتمثل في "تطوير السلوكات الحضارية والعقلية والاجتماعية للتلميذ من خلال الحركة والتحكم في الجسم".

 

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وبهدف الرفع من مستوى أداء اساتذة التعليم الابتدائي في مجال التربية البدنية, كشفت الوزيرة عن "اتخاد جملة من الإجراءات منها زيادة الحجم الساعي المخصص لهذا النشاط البدني ليرتفع إلى ساعة واحدة في الأسبوع بدلا من 45  دقيقة, إلى جانب إعداد دليل يضم عدة توجيهات ويقترح تمرينات تساعدا الأستاذ  على تأطير حصة التربية البدنية".

كما أشارت إلى مساعي القطاع لتنظيم "تربصات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم  الابتدائي من قبل مختصين في المجال على مستوى كل ولاية, فضلا عن إعداد دفتر  للأنشطة الرياضية يتلاءم مع البرنامج الرسمي لهذا النشاط".

 

وبالمقابل, أبرزت الوزيرة أن تعليم مادة التربية البدنية في الطورين المتوسط  والثانوي كمادة لها برنامجها الخاص ودليلها المنهجي والعلمي يتم "وفق منطق  التدريب", مشيرة الى أن قطاعها يوظف 15.523 استاذ في التربية البدنية والرياضية من بينهم 9.905 في الطور المتوسط و 5.618 في الطور الثانوي.

آخر تعديل على الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 19:14
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الطور الابتدائي "لا يتطلب توظيف أساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية"
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 16:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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