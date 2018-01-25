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مساهل يتحادث مع نظيره الاثيوبي بأديس أبابا    

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 13:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 46 مرات
مساهل يتحادث مع نظيره الاثيوبي بأديس أبابا    
صورة وأج

أديس ابابا - تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  يوم الخميس بأديس أبابا مع نظيره الاثيوبي ووركنيه غيبييي هو نيغيوو على  هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

و في تصريح للصحافةي أكد السيد مساهل أنه تطرق مع رئيس الديبلوماسية  الاثيوبية الى العلاقات الثنائية لاسيما التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة  لاجتماع اللجنة المختلطة للتعاون الجزائري-الاثيوبي في 2018 بالجزائر بعد  الاجتماع الذي انعقد السنة المنصرمة باديس ابابا.

 

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كما أوضح السيد مساهل أنه تحادث مع السيد غيبيي هو نيغيوو حول أجندة قمة  رؤساء الدول و الحكومات المقررة بالعاصمة الاثيوبية يومي 28 و 29 يناير و  اصلاح الاتحاد الافريقي اضافة الى المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن في افريقيا  لاسيما بمنطقة الساحل و القرن الافريقي.

 

و من جهتهي اشاد وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي بنوعية العلاقات الثنائية  مشيرا الى ضرورة تعزيزها  بمناسبة انعقاد اللجنة المختلطة القادمة  بالجزائر.

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مساهل يتحادث مع نظيره الاثيوبي بأديس أبابا    
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 13:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 46 مرة   شارك

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