مساهل يتحادث مع نظيره الاثيوبي بأديس أبابا    

و في تصريح للصحافةي أكد السيد مساهل أنه تطرق مع رئيس الديبلوماسية الاثيوبية الى العلاقات الثنائية لاسيما التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة لاجتماع اللجنة المختلطة للتعاون الجزائري-الاثيوبي في 2018 بالجزائر بعد الاجتماع الذي انعقد السنة المنصرمة باديس ابابا.
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كما أوضح السيد مساهل أنه تحادث مع السيد غيبيي هو نيغيوو حول أجندة قمة رؤساء الدول و الحكومات المقررة بالعاصمة الاثيوبية يومي 28 و 29 يناير و اصلاح الاتحاد الافريقي اضافة الى المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن في افريقيا لاسيما بمنطقة الساحل و القرن الافريقي.
و من جهتهي اشاد وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي بنوعية العلاقات الثنائية مشيرا الى ضرورة تعزيزها بمناسبة انعقاد اللجنة المختلطة القادمة بالجزائر.