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تدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة والطارف (دفاع وطني)

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
تدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة والطارف (دفاع وطني)

الجزائر- دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاربعاء  بكل من تبسة والطارف ثلاثة قنابل تقليدية الصنع, حسب ما اورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في اطار مكافحة الارهاب كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني  الشعبي بكل من تبسة والطارف /ن.ع.5 يوم 24 جانفي 2018 ثلاثة (03) قنابل  تقليدية الصنع ".

و "في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات ضبطت  مفرزة للجيش الوطني الشعبي  بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني بجانت/ن.ع.4 خمسة  (05) اسلحة نارية فيما تم حجز (14720) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة  /ن.ع.4  وغليزان ووهران/ن.ع.2 " يضيف البيان.

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وفي سياق اخر وفي اطار محاربة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدة من حرس السواحل  تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية من تنفيذ عملية  انقاذ بحري لتسعة عشر (19)مهاجرا غير شرعي, اثر انقلاب القارب المطاطي الذي  كان يقلهم حيث تم اجلائهم الى ميناء بني صاف بولاية عين تموشنت فيما احبطت  وحدة اخرى محاولة هجرة غير شرعية لسبعة (07) اشخاص كانوا على متن قارب نزهة بوهران /ن.ع.2  .

 

من جهة اخرى اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس  الحدود (16)مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت  وادرار والاغواط وغرداية.

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تدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع بكل من تبسة والطارف (دفاع وطني)
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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