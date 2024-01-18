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الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم يوم الاحد المقبل وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال عبد الحق بن حمودة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم يوم الاحد المقبل وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال عبد الحق بن حمودة

الجزائر - سيتم يوم الاحد المقبل تنظيم وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان للاتحاد .

وستكون هذه الوقفة التي ستنظم بمقر المركزية النقابية بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة فرصة للاتحاد و النقابيين و العمال لاستذكار المسار الثري لهذا النقابي, شهيد الواجب والديمقراطية.

ولد عبد الحق بن حمودة الأمين العام الاتحاد العام للعمال الجزائريين من 1990 إلى 1997 يوم 12 ديسمبر 1946 وسط عائلة بسيطة بقسنطينة. مارس الفقيد مهنة التعليم قبل أن يصبح مدير مدرسة.

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وذكر نفس المصدر بأن "هذا المناضل من أجل الجمهورية انضم سريعا للعمل النقابي خصوصا ضمن فيديرالية التربية حيث أظهر مؤهلات للزعامة من خلال قدراته الكبيرة للحوار و التفاوض. و مكنه هذا المسار من أن يعين على رأس الاتحاد في وقت كان فيه البلد يواجه صعوبات سياسية و اقتصادية كبرى".

 "بن حمودة  دافع دون هوادة و باستماتة على أسس الجمهورية و أكد على ضرورة مواصلة المسار الديمقراطي في البلد"و يضيف البيان مشيرا إلى انه ساهم "بشكل  فعال" في إنشاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر سنة 1992.

"كما تجلت موهبته أيضا من خلال عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية الكبرى من  خلال وضع استراتيجية للمركزية النقابية بغية مواجهة الاضطرابات الاجتماعية الصعبة لتلك الفترة". 

وقد اغتيل عبد الحق بن حمودة بمقر المركزية النقابية يوم 28 يناير 1997 ليصبح في عداد شهداء الواجب و الديمقراطية. 

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 19:32
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الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم يوم الاحد المقبل وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال عبد الحق بن حمودة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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