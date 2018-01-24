الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم تتضمن التصديق على مذكرات تفاهم للتعاون مع مجموعة من البلدان

و أوضح ذات المصدر أن أولى هذه المراسيم تتضمن التصديق على" مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي الفلاحة والصيد البحري الموقعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2017".
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ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات الموقعة بتونس في 9 مارس سنة 2017".
أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على " مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الموقعة بنيامي بتاريخ 16 مارس، سنة 2017"، في حين يتعلق المرسوم الرابع ب" مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013".
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أما المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الدولة فيخص "مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016".