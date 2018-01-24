الأطباء المقيمين يقررون مواصلة الحوار مع وزارة الصحة الأسبوع المقبل -

نهب ثروات الصحراء الغربية: التنسيقية الاسبانية سياس-صحراء تطالب باحترام القانون الدولي -

الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينظم يوم الاحد المقبل وقفة ترحم في الذكرى ال21 لاغتيال عبد الحق بن حمودة -

البليدة: ارتفاع إنتاج الحمضيات بنسبة تجاوزت ال 100 بالمائة منذ سنة 2000 -

41 قتيلا و80 جريحا في انفجار سيارتين أمام مسجد ببنغازي شمال شرق ليبيا -

عين تموشنت: إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية ل 19 شخصا بعرض البحر -

كأس إفريقيا للأمم: أنغولا-الجزائر (29-27): نهاية المغامرة للخضر -

الأمم المتحدة تذكر بضرورة التعجيل بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي -

الجمارك: تحصيل أكثر من 1000 مليار دينار من الإيرادات خلال سنة 2017 -

كرة القدم: وفاة اللاعب الدولي السابق عكاك لهلالي -

الجزائر: 50 امرأة منتخبة في الاتحاديات الرياضية لتطوير الرياضة النسوية -

الرئيس بوتفليقة: الترشيد المالي سيكون مرفقا بإصلاحات هيكلية -

تقرير 2017 لمجموعة أكسفورد للأعمال يسلط الضوء على جهود الجزائر لتقوية اقتصادها -

ارتفاع فاتورة استيراد الحليب والسكر خلال 2017 -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 32ر67 دولارا للبرميل -

الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم تتضمن التصديق على مذكرات تفاهم للتعاون مع مجموعة من البلدان -

مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية -

العدالة تقضي بـ عدم شرعية إضراب الأطباء المقيميين -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف مدنيين ببنغازي الليبية -