العدالة تقضي بـ"عدم شرعية" إضراب الأطباء المقيميين

وقد فصلت المحكمة الادارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة), يوم الأربعاء, حكما يقضي بـ"عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الطبيين, حسب ما لوحظ بعين المكان.
وقد فصلت المحكمة الادارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.