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العدالة تقضي بـ"عدم شرعية" إضراب الأطباء المقيميين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات
العدالة تقضي بـ&quot;عدم شرعية&quot; إضراب الأطباء المقيميين

الجزائر- أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس  (الجزائر العاصمة), يوم الأربعاء, حكما يقضي بـ"عدم شرعية" الإضراب المفتوح  الذي تشنه منذ أزيد من شهرين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الطبيين, حسب ما لوحظ بعين المكان.

 

وقد فصلت المحكمة الادارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ 14 نوفمبر  المنصرم, من خلال إصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب, كما أمرت  بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:57
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العدالة تقضي بـ"عدم شرعية" إضراب الأطباء المقيميين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

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