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توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين بعدة ولايات (وزارة)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات

الجزائر- أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس  الثلاثاء بباتنة عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة, فيما دمرت مفارز  أخرى بباتنة وتيزي وزو والبليدة  3 مخابئ للإرهابيين, حسب ما أفاد به يوم  الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة انه "في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد  للمعلومات, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 23 جانفي 2018, عنصر  (01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5, فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى, على  إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة/ن.ع.5 وتيزي وزو والبليدة/ن.ع.1, ثلاثة  (03) مخابئ للإرهابيين و(03) قنابل تقليدية الصنع و(03) كيلوغرامات من المواد  المتفجرة".

وأضاف المصدر ذاته أنه "وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة , أوقفت  مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب ببرج  باجي مختار/ن.ع.6, في حين ضبط عناصر الدرك الوطني, خلال عمليتين منفصلتين بكل  من تلمسان/ن.ع.2 وورقلة/ن.ع.4, أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (68,8)  كيلوغرام من الكيف المعالج". 

من جهة أخرى " تمكنت وحدة لحراس السواحل بوهران/ن.ع.2ي إثر عملية بحث وإنقاذ  بحري على بعد ستة أميال بحرية شمال رأس فالكون, من إنقاذ ثلاثة عشر (13) مرشحا  للهجرة غير الشرعية, كما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (08) أشخاص آخرين  كانوا على متن قارب مطاطي بعين تموشنت/ن.ع.2, فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني  الشعبي وعناصر الدرك الوطني (62) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من  تلمسان وبشار وبرج باجي مختار".

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:43
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توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين بعدة ولايات (وزارة)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 13:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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