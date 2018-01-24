"وفاة المجاهد بلقاسم بناني المدعو "بن هني

الجزائر- توفي صبيحة يوم الأربعاء المجاهد بلقاسم بناني المدعو "بن هني" عن عمر ناهز 88 عاما, حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.

وكان الفقيد الذي ولد يوم 4 أوت 1930 بولاية تيبازة, من الرعيل الاول الذي لبى نداء الوطن حيث التحق بصفوف الثورة التحريرية كفدائي في نوفمبر 1954 ثم عضوا في جيش التحرير الوطني.

ونظرا لكفاءته, أسندت له عدة مسؤوليات عسكرية آخرها مسؤول الناحية الثالثة بالولاية التاريخية الرابعة الى أن ألقي عليه القبض من طرف السلطات الفرنسية عام 1961 ليسجن الى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

وغداة الاستقلال, تقلد المرحوم عدة مهام سياسية منها محافظ بحزب جبهة التحرير الوطني ثم عضو بالمجلس التأسيسي ونائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو الامانة الوطنية للمجاهدين ليواصل بكل تفان مسيرته الى غاية وفاته.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل, يتقدم وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, بأصدق التعازي وأخلص المواساة الى أسرة الفقيد والى رفاقه في الجهاد, سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وستشيع جنازة الفقيد اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة.