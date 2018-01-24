المجلس الاسلامي الأعلى ينظم مؤتمرا دوليا حول تدريس التربية الاسلامية في المؤسسات الرسمية في أفريل المقبل

الجزائر - ينظم المجلس الاسلامي الأعلى من 23 الى 25 من شهر افريل القادم مؤتمرا دوليا بالجزائر العاصمة حول تدريس التربية الاسلامية في المؤسسات الرسمية, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان للمجلس.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء الدولي عدة محاور حول مفهومي التربية الاسلامية و التربية الدينية وضرورة التفرقة بينهما و واقع تدريس التربية الاسلامية في المؤسسات الرسمية للدول الاسلامية والغير الاسلامية.

كما سيدرس المشاركون في المؤتمر عدة قضايا تخص معوقات تدريس التربية الاسلامية و آفاق تطويره وسبل التجديد والاصلاح في التربية الدينية (مضمونا وتدريسا) وكذا التربية الاسلامية والمنهجيات البيداغوجية المعاصرة, الى جانب التربية الاسلامية والقيم الانسانية.

يذكر ان التربية الاسلامية في الدول الاسلامية تعتبر اساس تكوين الشخصية الفردية والجماعية وتعد جزء من المنظومة التعليمية والاعلامية والثقافية وعليه وجب التركيز على علاقة هذه التربية بقضايا المجتمع في كل مظاهره من اجل اقتراح حلول مستمدة من روح القيم الاسلامية مع التجديد والاصلاح في المضامين وطرق التدريس وتكوين المكونين, حسب ما خلص اليه البيان.