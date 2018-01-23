ماكرون أعرب عن "قناعته الشخصية" بان موريس اودان قد قتل على يد الجيش الفرنسي 

باريس - أكد النائب وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني، أن الرئيس ايمانويل ماكرون قد اعرب له عن "قناعته الشخصية" بان موريس اودان الذي كان يناضل من اجل استقلال الجزائر قد "قتل فعلا على يد الجيش الفرنسي".

وصرح ذات النائب المقرب من عائلة اودان الذي سبق له ان كرم علنيا روح الفقيد الذي اغتيل في يونيو 1957 و الذي لم يعثر على رفاته حتى الان, في حديث ليومية "ليمانيتي" قائلا "نعم لقد كانت لي فرصة الحديث مباشرة مع الرئيس ماكرون (...) و اعرب لي عن قناعته الشخصية بان موريس اودان قد قتل فعلا على يد الجيش الفرنسي".

كما أعلن لي -يضيف ذات البرلماني- ان العمل الكبير في فتح الارشيف الذي بادر به فرونسوا هولاند سيتواصل و حدثني ايضا انه لا يوجد حتى اليوم اي ارشيف يكشف الحقيقية الكاملة عن مصير موريس اودان (و) ان على المؤرخين تشكيل الاحداث و ان الدولة اصبحت لا تريد فرض وجهة نظرها".

و تابع هذا المختص في التحليل الرياضي و النائب عن حركة الجمهورية الى الامام منذ شهر يونيو الاخير ان الرئيس ماكرون "يعمل على هذا الموضوع" معربا عن قناعته بان "تصريحات ستاتي في الوقت المناسب".

وأضاف المدير السابق لمعهد هنري بوانكاري البالغ من العمر 44 سنة انه "علاوة على المصير المأساوي لموريس اودان و فضلا عن الظروف الخاصة لإعدامه فان المهم بالنسبة لي و لآخرين كثيرين هو اعتراف الدولة و ادانتها رسميا لسلوك و مخطط الجيش الفرنسي في ذلك الوقت الذي ادى الى اختفاء مئات المواطنين".

واعتبر في هذا الصدد ان الامر لا يتعلق في الاعتراف الرسمي ب"توبيخ احد بشكل خاص و انما بالعمل على تضميد الجراح التي لا زالت مفتوحة في ذاكرتنا الجماعية".

كما ابرز "(...) انني اؤكد على كون اجراءات الذاكرة ستكون لها معنى اكبر اذا رافقتها تدابير ذات بعد مستقبلي على غرار التعاون".

و كانت مجموعة من المثقفين و المؤخرين و الصحفيين و قدماء المجندين و اعضاء من الحركة الجمعوية قد طالبوا ب"تسليط ضوء الحقيقة" على اغتيال موريس اودان رافضين تصديق الرواية الرسمية المتعلقة بالهروب.