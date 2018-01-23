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وزيرة الشرطة بمملكة لوزوطو تشيد باحترافية الشرطة الجزائرية في التصدي لكل أشكال الجريمة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر - أشادت وزيرة الشرطة بمملكة لوزوطو, مامفو موكيلي, اليوم الثلاثاء باحترافية  الشرطة الجزائرية في التصدي لكل أشكال  الجريمة, واصفة هذا السلك ب"المكسب الهام لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات", حسب ما افاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكدت السيدة موكيلي ان "المستوى الذي أظهره أفراد جمهرة العمليات الخاصة  للشرطة يترجم الاحترافية والمهنية التي بلغتها الشرطة الجزائرية", معتبرة أن  "هذا الصرح الأمني يعد مكسبا هاما لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات".

كما شددت في ذات الإطار على أهمية تعزيز مجالات التعاون بين شرطة البلدين,  معربة عن أملها في الاستفادة من تجربة وخبرة الشرطة الجزائرية في التصدي لكل  أنواع الجريمة.

وأوضح ذات المصدر ان السيدة موكيلي اطلعت خلال زيارتها الى مقر جمهرة  العمليات الخاصة للشرطة بالجزائر العاصمة على "الدور الفعال الذي تقوم به  الجمهرة من حيث الأداء ومستوى التدريب والتكوين والجاهزية الميدانية لأفرادها  لمجابهة الجريمة المنظمة مستعينة في ذلك بأحدث التجهيزات التكنولوجية والمعدات  المتطورة".

وشكلت هذه الزيارة مناسبة تعرفت فيها وزيرة الشرطة بمملكة لوزوطو والوفد  المرافق لها على مختلف هياكل الجمهرة واستمعت إلى عرض تناول مجالات التكوين  والتدريب الذي تستفيد منه عناصر الجمهرة واستعداداها الدائم لحماية الوطن والمواطن ومواجهة مخاطر الجريمة المنظمة بكل حزم واقتدار.

 

وفي ذات السياق, قام أفراد جمهرة العمليات الخاصة للشرطة بتقديم استعراضات  ميدانية أظهروا من خلالها الجاهزية التي يتمتعون بها والعزيمة التي تحدوهم  للتصدي لكل الحالات الإجرامية الممكن حدوثها في الواقع, مع التركيز على الدقة  والمهارة والاحترافية في الأداء لإحباط المخططات الإجرامية من خلال الاستعانة  بالتكوين العصري والمعدات والتجهيزات المتطورة والحديثة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الشرطة بمملكة لوزوطو تشيد باحترافية الشرطة الجزائرية في التصدي لكل أشكال الجريمة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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