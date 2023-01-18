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توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية بولاية باتنة (وزارة)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 13:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 46 مرات
توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية بولاية باتنة (وزارة)

الجزائر- أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس  الاثنين 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة, حسبما أورده يوم الثلاثاء  بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة  الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد  للمعلومات أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 22 يناير 2018 تسعة  (09)

عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة /ن. ع.5 كما كشفت مفرزة أخرى للجيش  الوطني الشعبي بالتنسيق معم أفراد الأمن الوطني بسكيكدة /ن. ع .5 مخبأ يحوي  أدوات  ومواد كيميائية تستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة أخرى".

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة للجيش الوطني  الشعبي ببرج باجي مختار/ن. ع.6 أربعة (04) مهربين وضبطت شاحنة محملة  بـ(1,75) طن من المواد الغذائية و(12000) لتر من مادة زيت المائدة في حين تم  توقيف شخصين (02) وحجز شحنة (01) وأدوات التنقيب عن الذهب بتمنراست/ن.ع.6. "

وفي نفس السياق --يضيف ذات المصدر-- "أوقفت عناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة  وبسكرة/ن .ع.4 أربعة (04) مهربين وضبطت (2456) وحدة من مختلف المشروبات  و(1050) علبة سجائر".

 

من جهة أخرى "وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية "أوقفت عناصر الدرك الوطني  وحراس الحدود (34) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي  بلعباس والأغواط وغرداية وبشار وتندوف", كما اكده بيان الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية بولاية باتنة (وزارة)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 13:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 46 مرة   شارك

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