الشراكة بين الجزائر و تونس "مثالية في جميع المستويات"

موسكو- أبرز سفير تونس بروسيا, محمد علي الشيحي, يوم الاثنين بموسكو, التعاون الوثيق المتعدد القطاعات بين الجزائر و تونس و كذا "التضامن الثابت الذي أبدته الجزائر في الأوقات الصعبة التي مرت بها تونس".

و شدد الدبلوماسي التونسي أثناء ندوة صحفية مخصصة للتحديات السياسية و الاقتصادية التي تواجهها تونس حاليا, على "أهمية التعاون الإقليمي لاسيما مع البلد المجاور الجزائر التي ما فتئت تعرب عن تضامنها و دعمها لتونس في الأوقات الصعبة".

وعن تقييمه للشراكة بين البلدين, أعرب السيد الشيحي عن ارتياحه للطابع "المثالي" للعلاقات بين تونس و الجزائر, موضحا ان "روابط الأخوة بين البلدين تشكل دعامة لسياسة التنمية التي تنتهجها تونس".

و بخصوص التوقيع يوم 4 يناير الماضي على اتفاق التوأمة و الشراكة بين ولاية الوادي (الجزائر) و ولاية توزر (تونس), أشار السفير التونسي إلى أن "التعاون في المناطق الحدودية ممتاز و سيتم توسيع تجربة الشراكة الإقليمية إلى المناطق الاخرى, علما أن تطوير المناطق الحدودية يعد من بين أولويات سياسة الحكومة التونسية".

و كانت خارطة الطريق لتنفيذ بنود هذا الاتفاق يوم الخميس الماضي محل لقاء جمع إطارات الجماعتين المحليتين.

و صرح السيد الشيحي أن الجزائر و تونس "تتعاونان على أعلى مستوى في الميدان السياسي و الاقتصادي و كذا محاربة آفة الإرهاب التي تهدد العديد من البلدان عبر العالم", مضيفا أن المبادلات التجارية مع الجزائر "ممتازة".

و من جهة أخرى, قال الدبلوماسي التونسي "أن السائح الجزائري هو الذي أنقذ موسم السياحة التونسية في الوقت الذي نصحت البلدان الأخرى سياحها بتفادي التوجه إلى تونس التي كانت تمر آنذاك في فترة صعبة جدا".