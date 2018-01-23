أندونيسيا ترغب في تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر

الجزائر- أعرب الوزير الاندونيسي السابق للشؤون الخارجية, حسن ويراجودا, المبعوث الخاص للرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو, يوم الاثنين بالجزائر عن إرادة بلده في تكثيف علاقاتها مع الجزائر خصوصا في المجال الاقتصادي.

و في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية, قال المبعوث الخاص "جئت الى الجزائر حاملا رسالة من رئيس أندونيسيا الى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, يركز من خلالها على الرغبة في تعزيز العلاقات أكثر, خصوصا في المجال الاقتصادي", مشيرا بصفة خاصة الى قطاعات المحروقات و السكن و البنيات التحتية و كذا الصناعة الالكترونية.

كما أوضح انه اقترح ايضا إنشاء شركة مختلطة بين الجزائر و اندونيسيا في مجال انتاج الاسمدة و مشتقاتها, مشيرا الى ان هذا الاستثمار تقدر بمليار (1) دولار, مضيفا أن بلده يفكر أيضا في انجاز مشروع طريق سريع بالقارة الافريقية.

و من جهة أخرى, نوه المبعوث الاندونيسي بالتزام الرئيس بوتفليقة من أجل توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين و استعداده لتسهيل تواجد الشركات الاندونيسية في الجزائر.

كما أشار نفس المسؤول الى أنه طلب من الرئيس بوتفليقة دعم الجزائر لترشح اندونيسيا كعضو غير دائم في مجلس الامن للأمم المتحدة خلال الانتخابات المقررة في يوليو المقبل.