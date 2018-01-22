انعقاد ندوة حول تمويل الارهاب خلال الأشهر المقبلة بالجزائر العاصمة

الجزائر - أعلن وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل اليوم الاثنين عن انعقاد ندوة خلال الأشهر المقبلة بالجزائر العاصمة حول تمويل الارهاب لبحث سبل تجفيف موارد تمويل الجماعات الارهابية.

في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد مساهل أنه بمبادرة من الجزائر ستعقد خلال الأشهر المقبلة ندوة حول تمويل الارهاب.

و أضاف أنه "في وقت سابق كان الارهاب يمول من خلال احتجاز الرهائن و دفع الفديات قبل التوجه نحو استغلال ثروات بعض الدول".

وقال السيد مساهل أن هذه الظاهرة "تتكيف اليوم و تضمن تمويلها من خلال تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر حيث يعد فيه المهربين نوعا ما طرفا في هذه التشكيلة مما يفسر وجود علاقة مباشرة بين الجريمة المنظمة و الارهاب".

واسترسل يقول أن "الارهاب يعتمد في تمويله أكثر على تجارة المخدرات التي يجني من ورائها المهربون ما لا يقل 1 مليار دولار سنويا".

في ذات السياق اعتبر الوزير أنه "ما من أمر أكثر خطورة أو أكثر كارثية من عودة العناصر المسلحة الأجنبية", مذكرا أن الجزائر خاضت التجربة بنفسها و على حسابها في سنوات التسعينات".

و أوضح يقول أن "العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر كانت جزئيا نتيجة عودة بعض +الشباب التائهين+الذين ذهبوا لأفغانستان بحجة محاربة+أعداء الله+" مذكرا أنه عموما عندما يقصد عنصر أجنبي مناطق التوترات "سرعان ما يتم التكفل به ايديولوجيا".

وبعد أن أكد أن الارهاب "يتكيف" اليوم أوضح السيد مساهل أنه "ينبغي أن يتم تكييف استراتيجية الدول المجاورة و الاستراتيجية الاقليمية وفقا للتحولات التي تعرفها هذه الحركات".

واسترسل يقول "هناك شبكات عالمية بل أضحت شبكة متعددة الجنسيات و هذه العودة يمكن أن تكون صعبة و مضنية بالنسبة لدول وجهة هاته (العناصر) الأجنبية".

كما ذكر ضيف التحرير بدور التكنولوجيات الجديدة للإعلام. في هذا الصدد ذكر ما تمت التوصية به انطلاقا من الجزائر العاصمة لتكون هناك "مدونة سلوك" على المستوى العالمي و كل ما تم اقتراحه على مستوى الأمم المتحدة ليكون هناك "ميثاق عالمي" حتى يتم ضمان التأطير الجيد لهذه التكنولوجيات الجديدة و استعمالها بغرض مكافحة الارهاب و ليس للترويج للجماعات الارهابية".