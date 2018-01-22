الأرشيف الجزائري في فرنسا : اجتماع اللجنة الثنائية المكلفة بالملف قريبا 

الجزائر - أعلن وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن اجتماع قريب للجنة الثنائية المكلفة بملف استرجاع الأرشيف الجزائري الموجود لدى فرنسا.

و أكد السيد مساهل في تدخل له خلال حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن اللجنة الثنائية المكلفة بملف استرجاع جزء من الأرشيف الوطني الموجود لدى فرنسا التي أعيد تفعيلها ستعقد اجتماعها في الأيام المقبلة".

وصرح في هذا السياق "حاولنا مع السلطات الفرنسية إحراز تقدم في جميع المسائل من بينها إرجاع جماجم الشهداء الجزائريين الموجودة بمتحف فرنسي".

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وأضاف السيد مساهل "لقد تم اطلاق مسعى على مستوانا موازاة مع اجراءات داخلية في فرنسا و سيتم تفعيله طبقا للالتزامات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر في 6 ديسمبر الفارط".

وفيما يخص قضية الرعية الجزائرية المتوفاة مؤخرا بمركز احتجاز بإسبانيا أكد وزير الشؤون الخارجية أنه "من واجبنا حماية الجزائريين حيثما وجدوا...".

و أردف يقول في هذا الشأن "...اننا نقوم بواجبنا... إنه لزام علينا حماية الجزائريين. فقد تأسسنا طرفا مدنيا و تم تعيين محاميين (...) لدينا اتفاق قضائي مع إسبانيا و سنباشر في هذه الحالة كل الأعمال اللازمة طبقا لهذا الاتفاق".