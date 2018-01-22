إضراب عمال الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية : تأخر الرحلات يثير غضب المسافرين   

الجزائر - أدى الإضراب الذي شنه مضيفي الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية صبيحة اليوم الاثنين دون سابق إعذار, الى تفاجئ المسافرين الذين وجدوا انفسهم عالقين بمطار الجزائر الدولي, و كذا مطار الرحلات الداخلية, حسبما عاينته وأج بعين المكان.

وعلى شاشات الإعلان, تمت ملاحظة أن كل الرحلات المرتقبة اليوم الاثنين انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي, تم تأجيلها".

وأدى الإضراب منذ الساعات الأولى من إطلاقه في حدود الساعة الرابعة (4 سا) صباحا الى اضطرابات في الرحلات منها المتوجهة الى بلدان أوروبية كفرنسا وإيطاليا و بلجيكا, ما أدى الى الإضرار بالمسافرين الذين يجهلون ساعة استئناف الرحلات.

وبشباك تسجيل الرحلات بإتجاه باريس, كان عبد القادر و زوجته, حاملين لأمتعتهم, ينتظرون منذ ساعات رحلتهم نحو مطار أورلي-جنوب.

"أنا أنتظر منذ السادسة صباحا. لم يتم علمنا الا في حدود 7سا30د, أي موعد الإقلاع, بأن الرحلة قد تم تأجيلها", يقول متأسفا هاذين الزوجين الطاعنين في السن.

وبشباك تسجيل الرحلات بإتجاه مارسيليا, و التي يعرف حشد كبير من المسافرين, كان هؤلاء شارذين و منتظرين على أحر من الجمر رحلة تخرجهم من وضعيتهم.

==المضربون قاموا بمفاجأتنا==

وتأسف المسافرون بعدم إعلامهم بهذا الإضراب المطلق دون إعذار " أظن أن مضيفي الطيران أطلقوا إضراب بدون وجه حق و قاموا بمفاجأتنا" حسب تصريحات سيدة كانت بصدد السفر لبرشلونة, حيث كانت رحلتها مبرمجة على السابعة صباحا, لكن لم بتم الانطلاق, رغم تسجيلها.

كما تأسف مسافرون آخرون باتجاه بروكسل بعد إلغاء رحلتهم المرتقبة على 10.05 سا ما أثار غضبهم و الذين نددوا كذلك بنقص المعلومات بخصوص رحلتهم الملغاة.

"أنتظر منذ السادسة صباحا. قمت بالتسجيل لكن عون المساعدة أبلغني بأن الرحلة سيتم تأخيرها بسبب إضراب ما اثأر إستعجابي", بحسب مسافر كان يحمل تذكرة سفره.

لكن, قامت الخطوط الجوية الجزائرية بتقديم شهادات تأخير للمسافرين المتضررين من الإضراب ما يمنح لهم حق التعويض في حالة إلغاء الرحلات.

و في منطقة الرحلات الداخلية, عبر المسافرون المتوجهون للمدن الداخلية (قسنطينة, وهران, بجاية, ورقلة) عن نفس المعاناة, معبرين عن اسفهم و عن الضرر اللاحق بهم خصوصا البعض منهم الذين ألغوا مواعيد عمل.

ومن المنتظر أن ينظم لقاء بين ممثلي المضربين و مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية لإيجاد أرضية اتفاق, حسب تصريحات للصحافة من قبل ممثلي المضربين.

وقام مضيفي الطيران, المنتمين لنقابة عمال الملاحة التجارية, بتقديم العديد من المطالب إجتماعية و مهنية مرتبطة خصوصا بإعادة النظر في سلم الاجور.

من جهتها, قالت المكلفة بالإعلام على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية, مونيا برتوش, ان هذا الإضراب هو " همجي" و "غير شرعي" بما أنه لم يتم تقديم أي إشعار بإضراب.

"تفاجأنا على غرار الجميع بهذا الإضراب المطلق على الرابعة صباحا. لم يتم القيام بأي رحلة منذ الصباح, باستثناء الرحلات بإتجاه عنابة و وهران", حسب تصريحاتها في ندوة صحفية بمطار هواري بومدين.

سيتم برمجة أربع رحلات من و الى فرنسا اليوم, حسبها, مؤكدة أنه تم إنشاء خلية أزمة للتكفل بالمسافرين الذين سيتم إعلامهم ببرنامج جديد للرحلات.