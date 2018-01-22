مجلس قضاء الجزائر: عدم شرعية اضراب مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط  الجوية الجزائرية   

الجزائر - فصل مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء- مساء اليوم الاثنين بعدم شرعية اضراب مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية حيث أصدرت حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته، حسبما أكده مصدر مسؤول في الشركة لـ وأج.

وحسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين في حدود الساعة الرابعة مساءا المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة .

وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لدى محكمة الدار البيضاء المختصة اقليميا .

وقال ذات المصدر أنه و تبعا لهذا الحكم القضائي سيتم اتحاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المستخدمين المضربين .

وقد حرصت ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية الى وضع خلية أزمة لايجاد حلول للاضطراب في حركة النقل الجوي التي شهدها المطار منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين و ذلك بهدف برمجة رحلات و بالتالي السماح للمسافرين بلوغ وجهاتهم، حسب ذات المصدر .

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة سخرت محضر قضائي لمباشرة الاجراءات اللازمة تبعا للحكم القضائي الصادر و الذي يقر بعدم شرعية الاضراب .

يذكر أن الاضراب ما يزال حتى الأن متواصلا حيث رفع مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور.

و تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية و الوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب الإضراب.