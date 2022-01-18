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الحوار 5+5 تميز بالحضور "النادر" لممثلي كل البلدان (مساهل) 

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أوضح وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل أن الدورة ال14 لندوة وزراء خارجية الحوار 5+5 المنعقدة بالجزائر العاصمة تميزت بحضور يوصف ب "النادر" لكل ممثلي الدول الأعضاء. 

وقال أن الندوة تميزت بالنظر لأهميتها و التحديات التي تعرفها المنطقة, بحضور الممثلين العشرة للبلدان الأعضاء من ضفتي المتوسط.

وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الجزائرية الثالثة في حصة "ضيف التحرير" أنه  "من النادر حضور كل وزراء خارجية البلدان ال10 في ندوة وزارية للحوار 5+5  ناهيك عن حضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و الاتحاد من اجل المتوسط و كذا مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار".

وحسب السيد مساهل, فإن اللقاء "سمح في الإطار غير الرسمي لحوار 5+5 بالقيام  بمحادثات جد صريحة حول مختلف انشغالات بلداننا بهدف تعميق مستقبل هذا التعاون  فيما يتعلق بالإشكاليات الكبرى التالية :الهجرة و الأمن و التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر الوزير أن "شركاء الشمال يهتمون أكثر بالاستثمار وتشغيل الشباب وبمسائل تتعلق بالبيئة بسبب التغير المناخي".

 أما بخصوص الجانب الأمني و ضرورة تعزيزه على ضوء آخر تقرير لمعهد سبر الآراء الأمريكي "غالوب" حول ال10 بلدان الأكثر أمنا في العالم, أعرب الوزير عن ارتياحه كون الجزائر تحتل المرتبة السادسة, مشيدا بالجهود التي بذلتها الجزائر خاصة في مجال محاربة التطرف لتصبح بذلك من البلدان التي تضم أقل عدد من العناصر المنضمة لصفوف التنظيم الإرهابي المسمى "الدولة الإسلامية داعش".

 

للإشارة، فقد عرفت الندوة ال14 لوزراء خارجية الحوار 5+5 التي تحتضنها الجزائر  للمرة الثانية مشاركة رؤساء الدبلوماسية للدول الأعضاء في هذا الفضاء التشاوري وهي: الجزائر, ليبيا, المغرب, موريتانيا وتونس عن الضفة الجنوبية للمتوسط  واسبانيا, فرنسا, ايطاليا, مالطا والبرتغال عن الضفة الشمالية. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الحوار 5+5 تميز بالحضور "النادر" لممثلي كل البلدان (مساهل) 
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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