القمر الصناعي"ألكوم سات-1" سيفتح آفاق جديدة للسمعي البصري بالجزائر (وزير)

وفي ندوة صحفية, صرح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية أن المستجدات الأخيرة والمتعلقة بإطلاق القمر الصناعي "ألكوم سات -1" سيفتح آفاقا جديدة لقطاع السمعي البصري الجزائري سيما و أنه يتوفر على مجالات عديدة وقنوات تسمح بالرقمنة كما سيمثل معيار جديد يدخل في إطار مراجعة القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء قنوات تلفزيونية".

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وذكر السيد كعوان مرة أخرى بمسألة مراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الذي أكد بشأنه أنه " تم معاودة الدراسة للصيغة الأولى التي صدر عليها والتي لم تواكب طموحات الفاعلين والتقدم والتطور الذي يعرفونه حيث تم أخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم بحكم أننا نمثل معهم عائلة واحدة ونحن في الاستماع إليهم ".

وأضاف الوزير في ذات الموضوع " أن القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني سيكون عن قريب بعد أن تقرر معاودة دراسته والتكيف مع المستجدات كما أن سلطة الضبط للسمعي البصري هي التي ستتكفل بعد ذلك بالملف وليس وزارة الاتصال".

وفي رد للوزير عن سؤال حول رهان الصحافة الإلكترونية أبرز التطور الفائق لهذا النوع من الإعلام الذي هو على عكس الصحافة التقليدية من حيث آنية الخبر وعدم انتظار الطباعة ل24 ساعة. مشيرا إلى أن هذا الإعلام هو متسع بشكل كبير ومتواجد كذلك على الهواتف النقالة" مستدلا في ذلك بالموقع الالكتروني 'الجلفة إينفو' و إلى ما وصل إليه من تبوء داخل فضاء الإعلام الإلكتروني".

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وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الصحفي الجزائري معتبرا إياه شريك في البناء مثمنا في السياق المكاسب المحققة في العشرين سنة الماضية على غرار حرية التعبير "الكاملة إن لم نقل مطلقة" يقول و إلغاء عقوبة الحبس التي تم رفعها عن الصحفي و تخصيص المادة الــ50 من الدستور للصحفي ولحرية التعبير.

وخلال هذا اللقاء الذي جمعه بالأسرة الاعلامية, ذكر السيد كعوان بالدور المنوط الذي يتوجب على هذا الأخير (الصحفي) أن يلعبه في المجتمع من خلال نقل انشغالات المواطنين كما هو منوط بالإذاعة الوطنية التي تقوم بذلك على أكمل وجه-يضيف -إلى جانب احترام القوانين المعمول بها في كل دول العالم.