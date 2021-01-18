حوار 5+5: الدعوة إلى تعزيز التشاور لتحقيق توافق الرؤى والأعمال   

وفي إعلان مشترك توج أشغال الندوة الـ14 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار لدول المتوسط الغربي (5+5) تم التأكيد على أن الحوار السياسي يشكل في هذا الفضاء الإقليمي "وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة".
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كما دعا المشاركون في هذا الصدد إلى "مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية".
من جهة أخرى, اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على "التعاون الوثيق مع الاتحاد الاوروبي من أجل تعزيز فعالية سياسة الجوار وضمان استمراريتها مؤكدين على أهمية المساهمة أكثر في الاندماج الاقليمي ما بين البلدان المغاربية.
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كما دعوا في هذا السياق إلى "تعزيز دور الاتحاد من أجل المتوسط" لتحسين الحكامة وترقية الحوار على مستوى الاتحاد مع مختلف الهيئات الأورو متوسطية".