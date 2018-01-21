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مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروعي قانونين على لجنة الشؤون القانونية  والادارية والحريات لدراستهما  

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 18:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه  اليوم ألأحد برئاسة رئيس المجلس, السعيد بوحجة, على لجنة الشؤون القانونية  والادارية والحريات مشروعي قانونين حول الإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص  الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لدراستهما, حسب ما اورده  بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر ان المكتب صادق بعد ذلك على مذكرة خاصة بالتجديد الجزئي  لأعضاء المجلس الدستوري تتضمن شروط الترشح للعضوية بناء على المادتين  183  و184 من الدستور وكذا مذكرة إعلامية خاصة بإجراءات انتخاب نائب للعضوية في  المجلس الدستوري, مشيرا الى ان المكتب قرر تحديد يوم الأحد 30 يناير كآخر أجل  لإيداع ملفات الترشح لعضوية المجلس الدستوري على أن تعقد جلسة الانتخاب يوم  الاثنين 5 فبراير2018.

كما قرر مكتب المجلس استئناف جلساته العلنية يوم 29  يناير الجاري, حيث ستخصص  لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 والمصادقة عليه.

 

وأوضح ذات المصدر ان مكتب المجلس استعرض في اجتماعه مشاريع القوانين المحالة  على اللجان سواء منها تلك التي هي قيد الدراسة أو الأخرى الجاهزة لعرضها  للمناقشة في الجلسات العلنية خلال الفترة القادمة التي ستحدد في اجتماع المكتب  القادم.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروعي قانونين على لجنة الشؤون القانونية  والادارية والحريات لدراستهما  
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 18:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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