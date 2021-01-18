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الحوار 5+5:  مساهل يبرز مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات 

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الحوار 5+5:  مساهل يبرز مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات 

الجزائر - أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات في منطقة  الساحل و الشرق الأوسط لإنهاء معاناة الشعوب.

وفي كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة ال14 للندوة الوزارية "الحوار 5+5" ذكر  وزير الشؤون الخارجية أن "الوضع في الساحل لاسيما في ليبيا العضو المؤسس  للحوار 5+5 يستدعي "دعمنا النشط و البناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل  السياسي الشامل و العاجل ترعاه الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي, حل يهدف  إلى الحفاظ على وحدة البلاد و سلامتها الترابية و يحقق المصالحة الوطنية".

في هذا الصدد، جدد السيد مساهل التأكيد على دعم الجزائر للمثل الخاص للأمين  العام للأمم المتحدة غسان سلامة في "جهوده الرامية إلى وضع حد لهذه الأزمة من  خلال خطة العمل حول الانتقال السياسي و إعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني".

واعتبر السيد مساهل الذي ترأس مناصفة مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان ايف  لودريان أشغال الندوة 5+5 أن "الحل للوضع الذي عرفه مالي, و الذي يعتبر ثمرة  الوساطة الدولية التي تقودها بلادي تكريسا لاتفاق الأمن و المصالحة الذي توج  مسار الجزائر, يستحق مزيدا من دعمنا".

 إقرأ أيضا: حوار 5+5 : انطلاق أشغال الندوة ال14 لوزراء الشؤون الخارجية بالجزائر

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, حذر رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا أن  "استمرار انسداد العملية السلمية و الذي ضاعف حدته القرار الأمريكي حول القدس  الشريف, يمثل عائقا جديا أمام إمكانية تحقيق استقرار دائم و الأمن و السلم في المنطقة".

في ذات السياق جدد التأكيد على دعمه لاحترام القرارات الأممية ذات الصلة و  للدعوة إلى الوقف الفوري لضم الأراضي المحتلة و انتهاكات حقوق الانسان و  استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. 

وأردف يقول "يتعين أيضا فيما يخص الأزمة السورية أن تسود نفس المقاربة للحل  السياسي لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوري الشقيق و التحكم في تدفقات  المهاجرين", مجددا التأكيد على دعم الجزائر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.  

وأكد يقول "علينا بهذا الشأن أن نجدد دعمنا للجهود المثابرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا".

كما أشاد السيد مساهل من جهة أخرى بالمكتسبات التي حققتها الحكومة العراقية في حربها على الإرهاب و التي تكللت بالانتصار على تنظيم داعش. 

عرفت الندوة ال14 لوزراء خارجية الحوار 5+5 المنعقدة تحت موضوع موحد للتنمية  الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة, المشتركة والدائمة في مواجهة التحديات التي  تشهدها المنطقة" و التي تحتضنها الجزائر للمرة الثانية مشاركة رؤساء دبلوماسيات الدول الأعضاء في الحوار 5+5 في المتوسط الغربي على غرار: اسبانيا  و فرنسا و ايطاليا و ليبيا و مالطا و المغرب و موريتانيا و البرتغال و تونس و  الجزائر.

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 19:54
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الحوار 5+5:  مساهل يبرز مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات 
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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