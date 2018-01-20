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أويحيى: لا توجد حرب عصب داخل السلطة

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 18:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر- أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني  الديمقراطي, أحمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه "لا توجد حرب عصب  داخل السلطة".

وفي رده على سؤال خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب عقب اختتام أشغال الدورة  الـ4 العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي, أشار السيد أويحيى إلى  أنه "لا توجد حرب عصب داخل الجهاز التنفيذي ولا يمكن لها أن تكون لأن هذا  الجهاز له قائدا".

وتابع الأمين العام قائلا" لقد طرحتم علي سؤالا حول وجود عصب داخل السلطة  وأنا سأجيبكم بصفتي نظام" مبرزا "أن السلطة تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد  العزيز بوتفليقة, عملت منذ 1999 على وضع حد لكل المضاربات التي زرعت البلبلة  حول هذه المسألة (السلطة) في الجزائر".

وفي تعليقه على سؤال صحفي حول ما اذا تلقى تنبيها من قبل رئيس الجمهورية" أوضح السيد أويحيى أن  "الرئيس ليس بحاجة لذلك فهو من عينني ويمكنه إقالتي".

وأضاف الأمين العام أن "هذه هي طريقة سير جمهورية ونظام نصف رئاسي" مشددا أنه  "لا توجد عصب داخل السلطة كهيكل".

 

ولدى رده على سؤال متعلق "بطموحاته الرئاسية" أكد السيد أويحيى أنه "لن يترشح  أبدا ضد الرئيس بوتفليقة" مضيفا أنه "في حال ما إذا أراد الرئيس الترشح لعهدة  خامسة سأكون حتما إلى جانبه لأنني مقتنع أنه قام بعمل جيد للبلاد" مضيفا  "حظيت بان أكون إلى جانب الرئيس بوتفليقة في الساحة السياسية  وأن أعمل ضمن  فرقه عدة مرات وأن أكون أقرب مساعديه على مستوى الجهاز التنفيذي للمرة  الثالثة".

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أويحيى: لا توجد حرب عصب داخل السلطة
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 18:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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