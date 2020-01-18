الحوار 5+5: انعقاد الندوة ال14 لوزراء خارجية المتوسط الغربي الأحد بالجزائر العاصمة

وأوضح ذات المصدر أن هذا الموعد الدبلوماسي الاقليمي سيعرف مشاركة رؤساء دبلوماسيات بلدان الحوار5+5 للمتوسط الغربي و سيرأسه مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
و ستعرف الندوة أيضا مشاركة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسع, الشركاء في هذا الحوار.
و أوضح البيان أن الجزائر التي تحتضن للمرة الثانية اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5 بعد اجتماع وهران في 2005 "سترافع كالعادة في إطار سياسة المتوسط لصالح ارساء فضاء أورو-متوسطي للسلام و الاستقرار و الرفاه المشترك".
كما سيشكل الاجتماع "فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية سيما تلك المتعلقة بالأمن و مكافحة الارهاب و القضاء على التطرف و الهجرة" و سيتوج ببيان الجزائر الوزاري 5+5.
و أضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل سيجري على هامش الندوة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الضفتين.
و تتمثل الدول الأعضاء في الحوار 5+5 بالمتوسط الغربي في الجزائر و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و ليبيا و مالطا و المغرب و موريتانيا و البرتغال و تونس.
و كانت فكرة ارساء إطار حوار لدول المتوسط الغربي قد أٌطلقت في 1983 قبل أن تفضي لانعقاد لقاءين خلال سنتي 1988 و 1989.
أما أول ندوة للحوار 5+5 في المتوسط الغربي فقد عقدت بروما سنة 1990.
و من حينها احتضنت الجزائر عدة ندوات وزارية خصت مختلف القطاعات. و كانت أساسا وراء انشاء فرع جديد 5+5 مكرس للبيئة و الطاقات المتجددة بالتعاون مع اسبانيا.
و أفضى اجتماع الجزائر في 2015 إلى انشاء فرع جديد خاص بالماء.