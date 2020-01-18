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الحوار 5+5: انعقاد الندوة ال14 لوزراء خارجية المتوسط الغربي الأحد بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات
الحوار 5+5: انعقاد الندوة ال14 لوزراء خارجية المتوسط الغربي الأحد بالجزائر العاصمة

 الجزائر- ستعقد الدورة ال14 لندوة وزراء خارجية الحوار  5+5 الأحد بالجزائر العاصمة تحت شعار "المتوسط الغربي: تعزيز تنمية  اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة" حسبما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الموعد الدبلوماسي الاقليمي سيعرف مشاركة رؤساء  دبلوماسيات بلدان الحوار5+5 للمتوسط الغربي و سيرأسه مناصفة كل من وزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.

و ستعرف الندوة أيضا مشاركة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي و الأمين  العام للاتحاد من أجل المتوسط و المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و  مفاوضات التوسع, الشركاء في هذا الحوار.

و أوضح البيان أن الجزائر التي تحتضن للمرة الثانية اجتماع وزراء خارجية  الحوار 5+5 بعد اجتماع وهران في 2005 "سترافع كالعادة في إطار سياسة المتوسط  لصالح ارساء فضاء أورو-متوسطي للسلام و الاستقرار و الرفاه المشترك".

كما سيشكل الاجتماع "فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية سيما تلك  المتعلقة بالأمن و مكافحة الارهاب و القضاء على التطرف و الهجرة" و سيتوج  ببيان الجزائر الوزاري 5+5.

و أضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل سيجري على هامش  الندوة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الضفتين.

و تتمثل الدول الأعضاء في الحوار 5+5 بالمتوسط الغربي في الجزائر و اسبانيا و  فرنسا و ايطاليا و ليبيا و مالطا و المغرب و موريتانيا و البرتغال و تونس.

و كانت فكرة ارساء إطار حوار لدول المتوسط الغربي قد أٌطلقت في 1983 قبل أن  تفضي لانعقاد لقاءين خلال سنتي 1988 و 1989.

أما أول ندوة للحوار 5+5 في المتوسط الغربي فقد عقدت بروما سنة 1990.

و من حينها احتضنت الجزائر عدة ندوات وزارية خصت مختلف القطاعات. و كانت  أساسا وراء انشاء فرع جديد 5+5 مكرس للبيئة و الطاقات المتجددة بالتعاون مع  اسبانيا.

 

و أفضى اجتماع الجزائر في 2015 إلى انشاء فرع جديد خاص بالماء.

آخر تعديل على السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:51
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الحوار 5+5: انعقاد الندوة ال14 لوزراء خارجية المتوسط الغربي الأحد بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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