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وزيرة التضامن الوطني في زيارة عمل إلى تونس بداية من الأحد المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات

الجزائر- ستقوم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا  المرأة, غنية الدالية, بزيارة عمل إلى تونس يومي الأحد والاثنين المقبلين وذلك  بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي, محمد الطرابلسي, حسب ما أفاد به  يوم السبت بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تندرج في إطار "علاقات التعاون والتبادل  التي تربط البلدين في مجال الرعاية الاجتماعية وكذا مجالات حماية وترقية  الأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنين لاسيما المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات  المبرمة بين البلدين".

وسيكون للسيدة الدالية -وفق للبرنامج المسطر للزيارة- لقاءات ثنائية مع  نظيرها السيد الطرابلسي والوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة التونسية,  نزيهة العبيدي, وذلك للتباحث حول "علاقات التعاون القائم بين البلدين في  المجالات ذات الصلة وآفاق تعزيزها وتطويرها مستقبلا".

كما ستقوم الوزيرة بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات والمراكز التابعة للقطاعين  المذكورين آنفا للاطلاع على مختلف البرامج والمهام المنوطة بها.

يذكر فأن البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر وتونس في  مجال الرعاية الاجتماعية للفترة 2014- 2016 قد تم تمديدها إلى غاية 2019 .

 

وقد تم بموجب هذه الاتفاقية استحداث لجنة قطاعية مشتركة قصد متابعة تنفيذ خطة  عمل البرنامج التنفيذي, والتي عقدت أول اجتماع لها بتونس يومي 19 و20 سبتمبر  2016 .

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة التضامن الوطني في زيارة عمل إلى تونس بداية من الأحد المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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