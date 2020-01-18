انعقاد الاجتماع ال14 لوزراء خارجية دول مجموعة "حوار 5+5" يوم الأحد بالجزائر العاصمة 

وسيتمحور الاجتماع الذي سيترأسه مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و نظيره الفرنسي جون إيف لودريان حول مسائل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و تعزيز التعاون في مجال الأمن لمواجهة الأزمات الإقليمية, لا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل.

للتذكير، فإن الاجتماع ال13 الذي انعقد في 28 أكتوبر 2016 بمرسيليا (فرنسا).

تناول العديد من المسائل الإقليمية و الدولية كالوضع في ليبيا و سوريا و العراق و الأمن و مكافحة الإرهاب و التنمية و التعاون و التربية و الشغل و الشباب و التحديات المناخية و الذي تولت على إثره الجزائر وفرنسا الرئاسة مناصفة.

تعتبر مجموعة حوار 5+5 التي تضم دول غرب المتوسط, أقدم إطار في حوض المتوسط حيث تأسس سنة 1990 عقب اجتماع لوزراء الخارجية في روما (إيطاليا) بهدف إقامة مسار تعاون إقليمي في غرب المتوسط و توقف للعديد من السنوات ثم أعيد إطلاقه سنة 2001.

وتضم مجموعة 5+5 خمس دول من المغرب العربي (الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا و موريتانيا) و خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط و هم إيطاليا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال و مالطا من الضفة الشمالية.