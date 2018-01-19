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الجزائر و نيجيريا لعبتا دوما "دورا محوريا" في تنمية افريقيا

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 18:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
السيد مساهل و وزير الشؤون الخارجية النايجيري، جيوفري أونييما السيد مساهل و وزير الشؤون الخارجية النايجيري، جيوفري أونييما
صورة وأج

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية النايجيري، جيوفري أونييما يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر و نيجيريا "لعبتا دوما دورا محوريا" في جهود تنمية القارة الإفريقية.

و صرح الوزير النايجيري للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في إطار زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد القادر مساهل ان "الجزائر و نيجيريا لعبتا دوما دورا محوريا  في التنمية التي تحققت في افريقيا".

و أشار في ذات السياق إلى "الأهمية" التي يكتسيها التشاور بين البلدين من اجل "الدفع بإفريقيا نحو الأعلى في إطار الاتحاد الإفريقي" معربا عن أمله في "الحفاظ على هذا المسار، سيما بالنظر إلى جميع التحديات التي تواجهها إفريقيا الآن".

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كما أكد السيد أونييما أن هذه الزيارة تشكل فرصة للجانبين من اجل "التشاور" تحسبا للدورة ال30 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنظم في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في نهاية شهر يناير.

و أعرب رئيس الدبلوماسية النايجيرية من جانب أخر عن إرادة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر، معتبرا أن للبلدين الذين يعتبران "من اكبر البلدان في إفريقيا الكثير ليحققانه في القطاعات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية"، مضيفا أن نيجيريا "تأمل منذ هذه الزيارة في إعداد بعض اتفاقات" التعاون مع الجزائر.

و ستشكل هذه الزيارة التي تندرج في اطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين الجزائر و نيجيريا فرصة لإجراء حصيلة حول التعاون متعدد الأشكال، كما ستسمح بدراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإعطاء دفع جديد للعلاقات القوية و الكثيفة كما حددها رئيسا الدولتين الجزائرية و النايجيرية، سيما من خلال عقد الدورة ال4 للجنة الثنائية العليا للتعاون.

كما سيتطرق الجانبان إلى المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما الوضع السائد في الساحل ومكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة التي تهدد المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر و نيجيريا لعبتا دوما "دورا محوريا" في تنمية افريقيا
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 18:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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