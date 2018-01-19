رسالة رئيس الجمهورية هي خارطة طريق رسمت معالم "بلدية جديدة "

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم نور الدين بدوي يوم الخميس أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بمناسبة إحياء الذكرى ال 51 لليوم الوطني للبلدية، تعد بمثابة خارطة طريق رسمت معالم "بلدية جديدة" أكثر عصرنة و فعالية.

و خلال ندوة صحفية نشطها في ختام اللقاء صرح السيد بدوي قائلا:" نحن في بداية مسار يقودنا لبلدية جديدة رسمت معالمها رسالة رئيس الجمهورية".

و اعتبر أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لمختلف الفاعلين في البلدية من منتخبين و إداريين و أعوان "تعد خارطة طريق سنعمل على الإسراع في تطبيقها ميدانيا".

و أضاف أن وزارته ستعمل على وضع هذه التعليمات في طابعها القانوني سواء تعلق الأمر بالجوانب المتعلقة بمشاركة المواطنين أو تلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية أو عصرنة المرفق العام على المستوى المحلي.

و تابع قائلا : "خارطة الطريق التي تم وضعها اليوم واضحة و تتناسب مع الواقع المالي والاقتصادي الحالي والتحديات التي تنتظر جميع الجزائريين".

و وصف الوزير هذا اللقاء ب"اليوم التاريخي الذي ستترتب عنه نتائج ايجابية كثيرة".

و كان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالته أن الرهان المستقبلي يكمن في توسيع عصرنة الجماعات المحلية بالاعتماد في تسييرها على مبادئ التنمية المستدامة و التقنيات الحديثة المرتكزة على الطاقات النظيفة و المتجددة.

و دعا رئيس الدولة المسؤولين المحلين إلى التعاون والتعاضد في إطار مقاربة تضامنية محلية للتمكن من تجاوز الصعوبات والعوائق على المستوى المحلي و التسريع من وتيرة التنمية، داعيا إياهم إلى توسيع أفق الرؤية و التركيز على الأولويات.

تنظيم الجلسات الأولى للبلدية خلال السداسي الأول من 2018

و كشف السيد بدوي للصحافة أن الجلسات الأولى للبلدية ستنظم قبل نهاية السداسي الأول من 2018.

و كان السيد بدوي قد أعلن خلال اللقاء عن عقد جلسات وطنية للبلديات كل سنة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف تقييم البرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين.

و أكد انه سيتم إشراك المنتخبين المحليين في جميع الورشات و مشاريع القوانين الجاري إعدادها على غرار قانون البلدية و الولاية و قانون المالية و الجباية المحلية.

و بخصوص إصلاح المالية المحلية اعتبر الوزير أن الظرف المالي الحالي الذي تعيشه البلاد يفرض البحث عن ثروات بديلة.

و قال" هذه الثروات موجودة و لكننا لم نكن نراها لأننا لم نكن نرى سوى مداخيل النفط و الغاز و كنا نبني إستراتيجيتنا على هذا الأساس".

واعتبر أن الإصلاحات المزمع تطبيقها تعد "فرصة تاريخية بالنسبة للمسيرين على المستوى المحلي للعمل في إطار التوجه الجديد المتمثل في التوجه للبحث عن الثروة و الذي يجعل من المهام الرئيسية للمسؤول المحلي مهمة البحث عن مصادر لتسيير الميزانية".

وحسب السيد بدوي فان نتائج هذا التوجه "بدأت تظهر في الميدان من منطلق تثمين الممتلكات والقدرات الموجودة على مستوى البلديات والتي لم تكن مستغلة بطرق جيدة من قبل".

وذكر بأن التعليمات التي أعطيت في هذا المجال سمحت ب"إرساء ثقافة جديدة لدى المسؤول المحلي سواء كان إداريا أو منتخبا" والتي تعد انعكاساتها على الجانب المالي أو التسييري أو جانب استعمال التكنولوجيات ضرورية في القضاء علي الكثير من الآفات التي كان يعاني منها المواطنون لدى إقبالهم على هذه الهيئات سابقا.

وتحتفي اليوم كل بلديات الوطن باليوم الوطني للبلدية المصادف لتاريخ صدور اول قانون للبلدية في 18 يناير 1967 و هي المناسبة التي رسمت كيوم وطني للبلديات .

من جهة أخرى وقف السيد بدوي "وقفة عرفان" للمجهودات التي تقدمها الهيئات المحلية معتبرا تكريس 18 يناير كيوم وطني للبلدية "مكسبا كبيرا لتثمين الانجازات وتجديد الإرادة ورسم التحديات في مجال علاقة المنتخب مع المواطن".

ويبقى المنتخبون والمواطنون من خلال السلطة الرابعة قوة اقتراح للسلطات العمومية، حسب الوزير الذي انتهز الفرصة "للترحم على الشهداء الذين قدموا أنفسهم خدمة للبلدية وللجماعات المحلية، من مسؤولي المجالس المحلية سواء البلدية او الولائية، في سبيل أن لا تغلق المدارس أو مصالح البلديات، واستشهدوا من اجل استمرارية وديمومة خدمة المواطن، إلى جانب الشهداء من أسرة الإعلام".

وتابع بدوي بقوله :" بفضل هؤلاء استطعنا أن نرفع التحديات الجديدة في مجال التنمية المحلية، كل هؤلاء الذين قدموا أرواحهم خدمة للجزائر...علينا أن لا ننساهم و علينا تكريمهم ".