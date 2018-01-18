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الدولة ملتزمة بدعم تنمية كل البلديات "مهما كانت الظروف"

  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي
صورة وأج

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة "ملتزمة" بدعم تنمية كامل بلديات الوطن مهما كانت الظروف.

وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لتاريخ صدور أول قانون للبلدية 18 يناير 1967 أن " الجزائر دخلت الألفية الثالثة بإرادة متجددة لتحسين ظروف معيشة الجزائريين "، مبرزا أن الرئيس بوتفليقة "أولى كل الاهتمام بالتنمية المستدامة التي خصص لها كل الموارد المالية اللازمة التي لاتزال في تزايد وبلغت سقف 100 مليار دينار وجهت لدعم البرامج التنموية البلدية في 2018 وهو غلافا ماليا يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية ويؤكد على التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية كل بلدياتها مهما كانت الظروف" .

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وجدد التأكيد على أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "كرس العديد من القيم وحقق عدة مكاسب اجتماعية واقتصادية" ، وتحصينا لهذه المكاسب -كما قال-- " أعطى رئيس الدولة توجيهات صارمة لترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الراشدة وتنظيم اللامركزي القوي الهادف والتفتح على المحيط بمقاربة تشاركية" تضمنها التعديل الدستوري الأخير.

وبهذه المناسبة دعا المنتخبين المحليين الى ضرورة تكثيف استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة والرقمنة بما يسمح للمواطن بالتواصل مع البلدية وولايته بكل "يسر وشفافية "مشيرا الى أن تكييف الخدمة العمومية مع متطلبات العصر والتكنولوجية أصبح " حتمية " الأمر الذي تطلب من قطاعه الاقبال على " جيل أخر من مسار العصرنة " أسسه الاعتماد على أسلوب الخدمات عن بعد والتسيير التعاوني عن طريق الأرضيات الرقمية متعددة الخدمات.

من جهة أخرى أكد الوزير أن الحكومة "ستواصل" العمل لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا وفق خريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية مذكرا في هذا الاطار بالإجراءات العديدة التي اتخذت لصالح هذه المناطق ،منها إعادة بعث صندوق الجنوب والهضاب العليا في قانون مالية 2018 .

كما شدد على ضرورة "النهوض" بالمرفق العام الجواري لضمان الصحة والسكينة العمومية والنظافة .

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الدولة ملتزمة بدعم تنمية كل البلديات "مهما كانت الظروف"
  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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