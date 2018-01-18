الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية

وقد تسلم التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة عقبي.
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كما تم خلال هذا اللقاء تكريم عائلات شهداء الواجب الوطني ضحايا الإرهاب من رؤساء المندوبيات التنفيذية وعمال الجماعات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين السابقين.
يذكر أن أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نظم بمناسبة اليوم الوطني ال51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967.