الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من قبل أسرة الجماعات المحلية خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية نظير الجهود التي بذلها في سبيل النهوض بالتنمية المحلية المستدامة.

وقد تسلم التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة عقبي.

كما تم خلال هذا اللقاء تكريم عائلات شهداء الواجب الوطني ضحايا الإرهاب من رؤساء المندوبيات التنفيذية وعمال الجماعات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين السابقين.

يذكر أن أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نظم بمناسبة اليوم الوطني ال51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967.