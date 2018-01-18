القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية

  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية
صورة وأج

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من قبل أسرة الجماعات المحلية خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية نظير الجهود التي بذلها في سبيل النهوض بالتنمية المحلية المستدامة.

وقد تسلم التكريم نيابة عن الرئيس بوتفليقة الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة عقبي.

 اقرأ أيضا: الرئيس بوتفليقة يدعو المجتمع الجزائري إلى "الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها"

كما تم خلال هذا اللقاء تكريم عائلات شهداء الواجب الوطني ضحايا الإرهاب من رؤساء المندوبيات التنفيذية وعمال الجماعات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين السابقين.

يذكر أن أشغال هذا اللقاء الذي يجري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال نظم  بمناسبة اليوم الوطني ال51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967.

آخر تعديل على الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 17:21
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الرئيس بوتفليقة يدعو رؤساء المجالس المحلية الى التحرر من البيروقراطية والوفاء بالالتزامات وأج
الرئيس بوتفليقة يكرم من قبل أسرة الجماعات المحلية
  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.18

تجارة : واردات قطع غيار السيارات لن يتم تعليقها

18.01.18

سوناطراك -ألنفط - سيبسا: توقيع اتفاق مشترك لاستغلال حقل رحود الكروف

18.01.18

محكمة الجنايات لغرداية: الحكم بإطلاق سراح 4 مناضلين في جبهة القوى الاشتراكية

18.01.18

وزارة الصحة تبدي استعدادها للتكفل بانشغالات عمال السلك شبه الطبي

18.01.18

قانون الجماعات المحلية قيد التحضير يمكن البلديات من الحصول على الموارد المالية الضرورية

18.01.18

اللقاء الوطني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية: رسالة رئيس الجمهورية

الأكثــر قـراءة

18.01.15

لقاء وطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الخميس القادم

18.01.15

تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

18.01.15

الأولوية في التوظيف تعود لطلبة المدارس العليا للأساتذة

18.01.15

مشاركة الديوان الوطني للسياحة في الطبعة ال38 للمعرض الدولي للسياحة "فيتور مدريد" بإسبانيا…

18.01.15

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

18.01.15

الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم