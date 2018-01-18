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انطلاق أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية

  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 10:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
انطلاق أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية انطلاق أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية
صورة وأج

الجزائر- انطلقت يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء  المجالس الشعبية الولائية و البلدية ،الذي سيخصص لعرض كافة محاور الإستراتجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة.

كما ستكون ملفات تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العمومية الذي باشرته الحكومة قبل 4 سنوات، من بين أهم محاور هذا اللقاء الهام الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويٍرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي.

وسيتطرق هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل العهدة الانتخابية الجديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنتخبين في محليات 23 نوفمبر الفارط، إلى مواضيع تتعلق بمواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.

للإشارة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني ال51 للبلدية و المنظم تحت شعار " البلدية تاريخ و مسيرة"، ويصادف هذا اليوم صدور قانون البلدية في 18 يناير 1967.

وكان السيد بدوي قد أشرف قبل افتتاح أشغال هذا اللقاء على تدشين معرض يؤرخ لمختلف المراحل التي قطعتها البلدية.

 

عقد جلسات وطنية للبلديات كل سنة

 

و أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عن عقد جلسات وطنية للبلديات كل سنة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، "بهدف تقييم البرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين".

وصرح السيد بدوي عقب تكريمه من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية في اللقاء التوجيهي الوطني المصادف للذكرى أل 51 للبلدية أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تقرر إقامة جلسات وطنية للبلديات كل سنة بهدف اجراء تقييم شامل للبرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين".

وأوضح ان مصالحه ستشرع بالتعاون مع الولاة "في التحضير لأولى هذه الجلسات المقررة خلال السداسي الأول من السنة الجارية "، مبرزا أن الطبعة الأولى لهذه الجلسات "ستدوم يومين ويتم خلالها تدارس كل مقترحات المنتخبين بطريقة مسؤولة وشفافة بهدف الوصول إلى التغيير المنشود لتجسيد ما يطمح اليه المواطن".

كما تهدف هذه الجلسات حسب الوزير إلى "رفع التحديات المتجددة والتي ستتجسد بمختلف البرامج التنموية وفق قيم الديمقراطية التشاركية"، مؤكدا في الأخير أن "الشعب الجزائري قادر على رفع كل التحديات".

آخر تعديل على الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 17:04
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كلمة وزير الداخلية نور الدين بدوي أثناء اللقاء الوطني لرؤساء المجالس البلدية و الولائية دزاير نيوز
انطلاق أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية
  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 10:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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