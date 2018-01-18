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الرئيس بوتفليقة: يجب منح الأمازيغية "موقعها الطبيعي" في فضاءات التواصل اليومي للبلديات

  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس بوتفليقة: يجب منح الأمازيغية &quot;موقعها الطبيعي&quot; في فضاءات التواصل اليومي للبلديات

الجزائر-أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على أهمية تمكين الأمازيغية من "موقعها الطبيعي" في فضاءات التواصل اليومي للبلديات وباقي المرافق.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له يوم الخميس بمناسبة اللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، أن هذا اللقاء "يأتي بعد أيام قليلة من ترسيم يناير (رأس السنة الأمازيغية)  يوم عطلة مدفوعة الاجر، أردنا به تعزيز هويتنا ووحدتنا الوطنيتين وانسجامنا الثقافي والاجتماعي".

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كما جدد رئيس الجمهورية تأكيد عزم الدولة على "ترقية اللغة الأمازيغية مع إقامة مجمع جزائري للغة الأمازيغية الجاري التحضير لإنشائه و تنصيه"، داعيا كل الهيئات والمؤسسات المعنية بأن "تمنح الأمازيغية، بمختلف ألسنتها، موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات والمرافق الأخرى وتنظيم دورات مستمرة للتكوين في اللغة الأمازيغية".

آخر تعديل على الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 19:39
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الرئيس بوتفليقة: يجب منح الأمازيغية "موقعها الطبيعي" في فضاءات التواصل اليومي للبلديات
  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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