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توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة

الجزائر- أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة وذلك بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء.

و أوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة/ن.ع.1، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 "مركبة رباعية الدفع محملة بـ1،5 طن من مادة السكر الموجه للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 6500 قرص مهلوس بوهران/ن.ع.2 وحجزوا 321 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة/ن.ع.4".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود "ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة والوادي".

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توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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