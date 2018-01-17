توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف والجلفة

و أوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جانفي 2018 بكل من الشلف والجلفة/ن.ع.1، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 "مركبة رباعية الدفع محملة بـ1،5 طن من مادة السكر الموجه للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 6500 قرص مهلوس بوهران/ن.ع.2 وحجزوا 321 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة/ن.ع.4".
من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود "ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة والوادي".