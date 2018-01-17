بدوي: الدولة "لن تتخلى عن أفراد الحرس البلدي"

الجزائر- جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن الدولة "لن تتخلى عن كل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة، لاسيما المقاومين وأفراد الحرس البلدي".

وقال السيد بدوي خلال تفقده للفرع البلدي لحي بن طلحة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبلدية، أن الدولة "لن تتخلى أبدا عن كل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة، وأقصد هنا المقاومين وأفراد الحرس البلدي وسكان الأحياء التي عانت من ويلات الإرهاب".

وأضاف أن هذا المبدأ "أساسي" بالنسبة للدولة الجزائرية و"نابع من تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للوقوف مع كل من وقف إلى جانب الجزائر في تلك الفترة (سنوات الإرهاب)"، مؤكدا أن الدولة "في استماع دائم إلى انشغالات هذه الفئات التي تكن لها كل الاحترام والتقدير وتعمل على تجسيد طموحاتهم".

اقرأ أيضا: بدوي يؤكد عزم وإرادة الحكومة على مساعدة ومرافقة عائلات الحرس البلدي

من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة "الاستماع إلى انشغالات المواطن والتكفل بها من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي لتطلعاته والاستفادة من مزايا العصرنة"، مبرزا أن "كل ما تقوم به الحكومة هدفه خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة".

وفي إطار هذه الزيارة، أشرف السيد بدوي على وضع حجر الأساس لإنجاز مقر جديد للدائرة الإدارية لبراقي، إلى جانب إشرافه على تسمية فضاء الراحة والتسلية لحي بن طلحة منتزه المصالحة الوطنية.