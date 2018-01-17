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منح "درع الألكسو" للرئيس بوتفليقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
منح &quot;درع الألكسو&quot; لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة منح "درع الألكسو" لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة
صورة وأج

الجزائر- أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم منح "درع الألكسو" لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعد أول رئيس عربي يتسلم  هذا الدرع، عرفانا للجهود التي بذلها في إرساء ثقافة الحوار والمصالحة ودعم مسارات التربية والعلوم والثقافة.

وقد تسلم "درع الألكسو" الوزير الأول أحمد أويحيى من المدير العام لمنظمة الألكسو، سعود هلال الحربي، الذي حل أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام.

وعقب ذلك، صرح المدير العام لمنظمة الألكسو أن تكريم الرئيس بوتفليقة بدرع المنظمة هو عرفان له بكونه "أحد الحكام العرب في العصر الحديث الذين قادوا ولازالوا يقودون الأمة العربية"، مشيدا ب"التقدم والتطور التي شهدته الجزائر تحت قيادته".

واعتبر أن الجزائر "بلد كبير قاد الكثير من الدول العربية على جميع الاصعدة" وأن تاريخ الثورة الجزائرية "يدرّس حاليا في عديد البلدان العربية".

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كما أشاد السيد هلال الحربي بالتجربة الجزائرية في المجال الثقافي والتربوي وكذا تجربتها في مكافحة ظاهرة الارهاب، والتي مكنتها --كما قال-- من "تجاوز الأزمة بفضل حنكة وحكمة الرئيس بوتفليقة وكذا التفاعل الايجابي للشعب الجزائري"، مبرزا أن العديد من الدول العربية تستفيد من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وأضاف بهذا الخصوص أن "ما يميز التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب هو أنها لم تكتف فقط بالجانبين القانوني والعقابي، بل اتجهت نحو التوعية والاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي لتجفيف منابعه"، مشيدا في هذا الاطار بسياسة المصالحة الوطنية التي بادر اليها الرئيس بوتفليقة والتي نجح فيها --مثلما قال-- "بفضل حنكته".

كلـمات مفتـاحيــة :
منح "درع الألكسو" للرئيس بوتفليقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 13:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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