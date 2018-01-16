الفريق قايد صالح يدشن عددا من المرافق في آخر يوم من زيارته لورقلة

الجزائر- تواصلت زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة و التي تميزت في يومها الرابع والأخير بتدشين عدد من المرافق وعقد لقاء مع أركان الناحية و مسؤولي المصالح الأمنية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء في بيان لها.

و استهل الفريق قايد صالح آخر يوم من هذه الزيارة من مدخل مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة، أين كانت له رفقة قائد الناحية، اللواء الشريف عبد الرزاق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل "شيحاني بشير" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، ليباشر بعدها تدشين مجمع إداري للمصالح المالية يشتمل على مديريات جهوية للإدارة والمالية وهو المجمع الذي "تم إنجازه في آجاله المحددة، حيث سيوفر للإطارات والأفراد ظروف عملية مريحة" لأداء مهامهم.

و عقب ذلك، ترأس الفريق اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة الوحدات و مسؤولي مختلف المصالح الأمنية، استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية، قدّمه قائد الناحية. ليلقي بعدها كلمة توجيهية أكد فيها على "الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية"، مسجلا "ارتياحه للدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات".

و في خضم تذكيره بالعلاقة التي تجمع بين الجيش الوطني الشعبي و سلفه إبان الثورة التحريرية، قال الفريق قايد صالح : "من غير الممكن بالنسبة لناي أن نذكر مناقب وخصال الجيش الوطني الشعبي، دون الرجوع إلى عمقه وسلفه جيش التحرير الوطني، وليس من المعقول بالنسبة لناي أن نخوض غمار الاحترافية ونرسم حدودها ونطاقها ومنتهاها وغايتها السامية، دون الرجوع إلى ما تمليه علينا مرجعيتنا الفكرية من ضوابط ومعالم".

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كما شدد في هذا الإطار على أن جيش التحرير الوطني يمثل "حجر الزاوية" و "النواة الصلبة" لهذه المرجعية و بالتالي "القدوة الأبرز" التي سيتم المواصلة على دربها، "مستفيدين في ذات الوقت من كل مشارب التقدم العلمي، وبالقدر الكافي والوافي من منابع التكنولوجيا الحديثة، ومتشبعين بما يكفي من قيم نوفمبرية أصلية وأصيلة، نفتح بها ومعها أمام جيشنا أفق مستقبلية جديدة تدفع نحو اكتساب المزيد من القوة والاقتدار"، يقول الفريق.

و اعتبر الفريق قايد صالح الأشواط "التطويرية الكبرى" التي بلغها الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، "محل تقديري بل واعتزاز"، مضيفا أن ما تحقق تم "بمثابرة خالصة وإصرار شديد، كان لها تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم، وعلى درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها، وكذا الأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها".

و كان الفريق قايد صالح قد قام مساء الاثنين بتفتيش بعض وحدات القطاع العسكري ببسكرة، أين قام في البداية بتفقد مدى تنفيذ مخطط تطوير القاعدة الجوية و معاينة مختلف مرافقها وتجهيزاتها ووسائلها الكبرى، مطالبا جميع المعنيين بالإسراع في تنفيذ جميع البرامج وفي آجالها المحددة، مع "ضرورة احترام مقتضيات ومتطلبات التحضير القتالي الناجح والفعال في أوسع صوره وأشكاله ومختلف تفرعاته و تخصصاته، وحسن التعامل مع التجهيزات والأسلحة العصرية التي أصبحت تتوفر عليها قواتنا الجوية بكافة مكوناتها".

و إثر ذلك، و في سياق تنفيذ برنامج التحضير القتالي، تابع الفريق بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، تنفيذ تمرين بياني من قبل طلبة المدرسة حول موضوع (مفرزة للقوات الخاصة أثناء اقتحام وتدمير أهداف معادية)، و هو التمرين الذي "تم تنفيذه بدقة واحترافية عاليتين"، و هو ما "يؤكد مجددا المستوى الراقي للتكوين الذي توفره هذه المدرسة بهدف الرفع الدائم من كفاءة وقدرة واستعداد أفراد القوات الخاصة للقيام بمختلف المهام القتالية ليلا ونهارا وفي كافة الظروف والأحوال"، يوضح المصدر ذاته.