حصة الجزائر من موسم الحج 2018 لم تتراجع و التفاوض مازال قائما

الجزائر- أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، يوم الثلاثاء بالعاصمة أن حصة الجزائر في موسم الحج المقبل "لم تتراجع و أن التفاوض مازال قائما" مع السلطات السعودية حول ألف جواز سفر إضافي و الاستفادة من الحصص غير مستغلة لبعض الدول.

وفند الوزير في تصريحات له على هامش الندوة الولائية حول مخاطر الانترنت المنظمة بدار الإمام المحمدية، أن تكون حصة الجزائر قد تراجعت "كما يروج له" وقال أن المملكة العربية السعودية " ستقترح على الجزائر ألف جواز سفر إضافي لأداء مناسك الحج هذه السنة".

وقد طالبت الجزائر، يضيف الوزير، في مراسلة أخيرة إلى السلطات السعودية، برفع حصتها إلى 41 ألف حاج، و كان الجواب سلبيا "في الساعة الحاضرة". و أكد انه في الأسابيع القادمة يمكن "التوصل" إلى اتفاق يسمح للجزائر بـ "الاستفادة من حصص الدول التي سوف "تغيب عن الحج أو التي لن تستهلك حصتها كاملة".

و عقب الوزير على هذا الاحتمال بالقول أن الجزائر "لا يمكنها أن تنتظر هذه المنة"، لذلك تم الاتفاق على أن تعقد القرعة على أساس حصة 36 ألف حاج.

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و أوضح الوزير بشان أسباب رفض المملكة العربية السعودية لحصص جديدة بالقول أن هذه الأخيرة " لا تراجع حصص الدول على أساس الكثافة السكانية و إنما حسب قدرة الاستقبال".

و أكد في ذات السياق، أنه خلال محادثاته مع وزير الحج السعودي قال أن منى لم تعد تسع الحجاج، لذا تفكر المملكة في بناء عمارات في سفوح جبال منى و تحويل المخيمات إلى مخيمات بطابقين و "هذا مشروع لن يتحقق هذه السنة و إنما في السنوات المقبلة".

وفيما يخص قيمة الحج لسنة 2018، أعلن الوزير محمد عيسى أن كلفة الحج ستقارب الـ 50 مليون سنتيم، مع زيادة نسبة 5 % التي تفرضها السلطات السعودية بعد دخولها النظام التجاري العالمي.

و فيما يخص مصاريف الإيواء، وصف الوزير المفاوض الجزائري بـ "الجيد" لأنه "وفق" في تخفيض سعر الإيجار في سكنات مكة بحوالي سبعين ريال مقارنة بالسنة الماضية. و لم يفلح "بنفس الدرجة" في المدينة المنورة ما عدا "رفع قيمة الوجبة وتخفيض من مصاريف المخيمات".