تعميق اللامركزية وتوسع صلاحيات المجالس المنتخبة

الجزائر- أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان صديني يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد، سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن.

وقال السيد صديني في حوار ل"وأج"عشية الاحتفال باليوم الوطني ال51 للبلدية المصادف لصدور أول قانون للبلدية في 18 يناير 1967،أن البلدية "ستواصل تحقيق المزيد من الانجازات بفضل ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجماعات المحلية الذي سيضمن كل القيم الدستورية الجديدة، ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وتعميق اللامركزية بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية الديمقراطية التشاركية، وكذا ترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية و تفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية".

وبعد أن أشار إلى أن مشروع القانون الذي هو في "طور الصياغة"، أوضح أن كل الولايات قدمت "مقترحات" بشأنه من خلال مجموعات تفكير تم تنصيبها لهذا الغرض، مضيفا أنه فور الانتهاء من صياغة المشروع "سيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالبلدية " لإثرائه.

وذكر انه من بين أهم "الانجازات" التي عرقتها البلديات في السنوات الأخيرة، رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة الأمر الذي سمح --كما قال--" بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية"، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية في مصالح البلديات هي "عملية يومية مستمرة" وتم تسجيل " تحسن ملحوظ " بفضل ميكانيزمات العصرنة القائمة على دعائم معلوماتية جديدة، بالإضافة إلى "مهام التفتيش والمراقبة" التي تقوم بها فرق على مستوى كامل بلديات الوطن، موضحا أن عدة تصرفات بيروقراطية تم "مواجهتها في حينها بإجراءات اتخذت في حق المخالفين".

وأضاف في نفس الإطار أن الرقم الأخضر (1100) الذي أطلقته الوزارة يتلقى يوميا شكاوي و انشغالات المواطنين التي يتم توجيهها في حينها إلى المصالح المعنية للتكفل بها مع إعادة الاتصال بالمواطن لتبليغه بحل انشغاله.

من جهة أخرى، كشف السيد صديني أنه هناك "تفكير على مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات"، على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى، ومن المقترحات "التفكير في فتح مقرات البلديات أو ملحقاتها أيام العطل".

وبعد أن أبرز أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنبثقة عن محليات 23 نوفمبر الفارط، أكد أن تسيير البلديات "قطع أشوطا كبيرة بفضل قدرات الموارد البشرية ومبادرتها المثمرة"، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية الأخيرة أفرزت أكثر من 4 ألاف منتخبة بالمجالس البلدية و586 منتخبة أخرى على مستوى المجالس الشعبية الولائية.

ولدى تقييمه لاتفاقيات التوأمة القائمة بين عدد من بلديات الوطن ونظيرتها من دول أجنبية، أكد أن هذه التجارب "مثمرة " لأنها سمحت "بتحقيق العديد من أفكار التعاون والاستفادة من التجارب وتقنيات التسيير المحلي". أما بخصوص العمال المتقاعدين للبلديات ، أوضح أنه "تم إدماج الكثير من هؤلاء الشباب في مناصب دائمة وهي عملية متواصلة تتم تدريجيا كل سنة،بحسب عدد مناصب العمل المفتوحة ووفق الشروط القانونية المعمول بها ".

وكشف في الأخير أن الفرق المكلفة باستصدار رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونيتين "تقوم بعمل كثيف وقد يتم استصدار هاتين الوثيقتين خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية".

وفي إطار الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للبلدية كشف ذات المسؤول أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي سيرأس بعد غد الخميس لقاء وطنيا توجيهيا لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتخبين بهدف "عرض المحاور والخطوط العريضة للاستراتيجية الواجب إتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية.

وسيتم التركيز خلال هذا اللقاء --حسب نفس المسؤول -- على "مواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية"، وكذا "تفعيل الوظيفية الاقتصادية" للبلدية، بالإضافة إلى "الاهتمام بالمبادئ الجديدة للتنمية المحلية المستدامة القائمة على استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة " و تسريع مسار عصرنة مصالح البلدية ومرافقها العمومية.

وبمناسبة اليوم الوطني للبلدية أيضا برمج -حسب السيد صديني- برنامج "ثري" على مستوى بلدية براقي (غرب الجزائر العاصمة) يوم غد الأربعاء القادم، وقدم تم اختيار هذه البلدية لعدة اعتبارات كونها "قدمت تضحيات جسام خلال سنوات العشرية السوداء بهدف رفع لواء استمرار الدولة الجزائرية بفضل تضحيات موظفيها و رؤساء المندوبيات التنفيذية وكذا منتخبي" تلك الفترة، بالإضافة إلى كون هذه البلدية "تحمل رمزية ترتبط بنجاح" ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005 .

وسيتم بهذه المناسبة إطلاق خدمة الشباك الالكتروني الموحد على مستوى بلدية براقي وتفقد العديد من مرافق حي بن طلحة الذي "عاش أحداث مأسوية خلال سنوات التسعينيات وأصبح اليوم خير مثال يقدم، بفضل مختلف المخططات التنموية".