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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

الجزائر- سلم إرهابي نفسه يوم الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع  كلاشنيكوف وثلاثة  مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 16 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوءة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى "أ. سيد بن علي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وفي نفس السياق و"بفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة (الناحية العسكرية الاولى)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)، مهربين اثنين وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع 800  لتر من الوقود و304 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) مهربا بحوزته 8400 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست و تيبازة".

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 كانون2/يناير 2018 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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