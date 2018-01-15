قايد صالح: القوات المسلحة "تفتخر بما حققته من إنجازات عظيمة ومعتبرة"

الجزائر- أعرب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الاثنين ببسكرة، عن افتخار القوات المسلحة بالإنجازات العظيمة والمعتبرة التي حققتها والتي تصب جميعها في "نهضة الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته" وبالجهود المضنية التي سمحت، سيما "بنشر الأمن و الأمان عبر كافة ربوع الوطن"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال تفقده، في اليوم الثالث لزيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة)، لبعض وحدات القطاع العسكري بالأغواط و بسكرة، أكد الفريق قايد صالح ،أن "القوات المسلحة تفتخر بما تحقق من إنجازات عظيمة ومعتبرة تصب جميعها في نهضة الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته وتعتز بالمستويات الرفيعة التي بلغها أداءه العملياتي والقتالي، والتي جعلت منه قوة حقيقية يحق للجزائر أن تعتز بها وتفتخر أيضا بثمار الجهود المضنية والمثابرة التي بُذلت والتي سمحت بنشر الأمن والأمان عبر كافة ربوع الوطن"

وبالمناسبة، وجه نائب وزير الدفاع الوطني، في هذه الكلمة، التي ألقاها بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة تحية عرفان وتقدير وإكبار لكل هؤلاء "الرجال الصناديد الذين يرابطون في الثغور وعلى كافة الحدود الوطنية، بكل همة وشموخ ومثابرة وعزمي يدركون حجم المسؤولية التي يتحملون وزرها ويعون كل الوعي طبيعة، بلي وحساسية المهام الموكلة لهم، يذودون عن حياض الوطن ويتصدون بكل التزام وبكل اندفاع و حماسة، ليل نهار، لأي كان تسول له نفسه الماكرة و المغرر بها، المساس بحرمة التراب الوطني، وأمن واستقرار الشعب الجزائري، وبمقدراته الاقتصادية ونسيجه الثقافي والاجتماعي".

كما أكد الفريق قائد صالح أمام إطارات وطلبة وأفراد المدرسة وكذا ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، أن مثل هذه الزيارات الدورية تُعد عملا ميدانيا بالغ الأهمية و الضرورة العملية والمهنية لأنها تمثل "حرصا شديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص مرافقة كافة الجهود المبذولة ومتابعة تنفيذ جميع البرامج المتتالية والمتكاملة المتعددة المجالات والأهداف والأبعاد".

ونوه بالمناسبة بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة نجاح الوكالة الفضائية الجزائرية في إطلاق القمر الصناعي "ألكوم سات ـ1" التي عبر فيها عن تنويهه وثنائه على "مساهمة الهياكل المتخصصة التابعة لقيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي في هذا الإنجاز الوطني الهام"، حيث اعتبر نائب وزير الدفاع أن هذه "اللفتة الكريمة ستكون محفزا آخرا على مضي جيشنا بكافة هياكله قدما وبهمة عالية نحو الإسهام المتعدد الأشكال في سبيل نهضة الجزائر وتطورها".

اقرأ أيضا: قايد صالح يشيد بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب

وأضاف القول أنه "حقيق بنا أن نستحضر دوما بافتخار شديد تميز إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي بعقول مبدعة لا قيود لها وبقلوب وفية ومخلصة وبذهنية احترافية ذات قدرات لا حدود لها وبإرادة مـشــهــود لها عــبـر الـتاريخ بالقوة والصلابة والثبات على العهد والولاء لله والوطن" وهي مواصفات--كما قال-- "استثنائية ورثها جيشنا عن عمق ثقافي وحضاري زاخر لا ينضب وعن مرجعية تاريخية وفكرية أساسها الارتباط الوثيق بالسند الشعبي وبحبه غير المحدود للجزائر".

كما استمع الفريق في ختام لقائه إلى تدخلات أفراد الناحية التي انصبت حول اعتزازهم بالتطور المشهود الذي يحققه الجيش الوطني الشعبي.

وخلال هذه الزيارة تفقد قايد صالح أيضا العديد من الوحدات المنتشرة على طول الشريط الحدودي جنوب شرق البلاد وعاين مدى جاهزيتها القتالية واطلع عن كثب على ظروف عملها وأدائها لمهامها، كما قام رفقة اللواء عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، بزيارة بعض وحدات القطاع العسكري بالأغواط التي بدأها من القاعدة الجوية أين تابع عرضا شاملا قدمه قائدها وتفقد مختلف مرافقها الإدارية و البيداغوجية و العملياتية، وعاين ميدانيا مدى تنفيذ التوصيات التي سبق وأسداها خلال الزيارة السابقة.

وأسدى الفريق بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات ذكّر من خلالها بخصوصية وتميز المهام الموكلة إلى القوات الجوية التي تمثل "سندا ودعما أساسيين لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي انطلاقا من أهمية دورها في الدفاع عن المجال الجوي الوطني من خلال حمايته الفاعلة ومراقبته الدائمة.

كما اطلع بمدرسة أشبال الأمة بنفس القطاع العملياتي، اطلع على ظروف تكوين ومعيشة الأشبال وحضر درسا نموذجيا ليقوم بعدها بزيارة مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات، أين تابع ميدانيا تمرينا تدريبيا نفّذه طلبة المركز.