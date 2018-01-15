أبو زهري يدعو الجزائر إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية

الجزائر- دعا يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري، الجزائر إلى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، و "لعب دورها كوسيط في مسار الوحدة بين الفصائل الفلسطينية" خاصة في ظل "الضغوطات الخطيرة" التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

و عبر المسؤول الفلسطيني خلال ندوة صحفية نشطها عقب لقائه مع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر(تاج) عمار غول "نحن نعتمد كثيرا على الجزائر التي كانت ولا تزال و ستبقى قلعة حصينة إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة الضغوطات"، مشيرا إلى "الدعم الدائم و اللامشروط للجزائر للقضية الفلسطينية، حيث كانت --كما قال-- أول دولة دعمت القضية الفلسطينية و قدمت لها المال والسلاح ووقفت إلى جانبها دونما انتظار ثمن سياسي".

وعبر المسؤول الفلسطيني في هذا الصدد، عن "اعتزازه و فخره" بالموقف الجزائريي معتبرا أنه "محل تقدير كبير لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

من جهة أخرىي تطرق سامي ابو زهرة إلى "تعثر ملف المصالحة الفلسطينية "، مشيرا إلى أن هذا الملف كان له الحظ الوفير في المحادثات التي جمعته مع رئيس حزب تاج، مبرزا حرص حركة حماس "على إنهاء هذا الملف واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن الحركة " قدمت الكثير و ما تزال تقدم أكثر" لتجاوز هذه المرحلة.

و في نفس السياق عبر عن ترحيبه "بأي تدخل أو وساطة " تقوم بها الجزائر في سبيل الوحدة و المصالحة بين الفصائل الفلسطينية خدمة للقضية الأم.

من جانب أخر، تطرق الطرفان إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتحويل سفارة بلاده إلى القدس الشريف والهادف إلى تهويد هذه المدينة و إلى "تصفية القضية الفلسطينية".

بدوره ذكر عمار غول "بموقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية" من خلال الدعم الشعبي القوي المقدم للقضية الأم و هو موقف --كما قال-- مبني على "قناعة وعفوية"، مشيدا برفض الجزائر لقرار الرئيس الأمريكي الذي يعد -كما قال- "قرارا غاصبا و مغتصبا ينم عن حقد دفين".

للإشارة يعقد المسؤول الفلسطيني الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفدي عدة لقاءات مع مسؤولي الأحزاب كما توجه إلى عدة ولايات وشارك في عدة نشاطات لدعم القضية الفلسطينية.