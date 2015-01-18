تدمير قنبلة تقليدية الصنع و7 كلغ من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات بسكيكدة

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بسكيكدة قنبلة تقليدية الصنع و 7 كلغ من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، يوم 14 جانفي 2018، قنبلة (1) تقليدية الصنع و(7) كيلوغرامات من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات، إضافة إلى أغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)، عشرة (10) مهربين وضبطت شاحنة و ثلاث (3) مركبات رباعية الدفع و10200 لتر من الوقود وجهازي (2) كشف عن المعادن وثمانية مولدات كهربائية و تسع (9) مطارق ضغط ونظارة ميدان".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وتندوف".