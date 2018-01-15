القضاء على ثلاثة إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس

الجزائر- قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء الأحد، على ثلاثة إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس، ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء يوم 14 جانفي 2018، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تابعة للقطاع العسكري بومرداس/ن.ع.1،على ثلاث (03) إرهابيين خطيرين، من بينهم المجرم "م.شعبان" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009"، مضيفا أن "العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف وستة (06) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".

وتأتي هذه العملية "في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء الجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر مختلف أرجاء الوطن".